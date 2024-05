Isteni szikra – Mazda CX-30 e-Skyactiv X Nagisa teszt

Egyszerre két modellel próbált szerencsét a Mazda a kompakt SUV-ok ligájában: a szekrényajtós, elektromos (akár Wankel-hatótávnövelős) MX-30 a különlegességre fogékonyak, míg a lassan öt éve gyártásban lévő, kevésbé formabontó, belső égésű motoros CX-30 a hagyományos értékek híveinek szól. Persze utóbbi technikájába is vittek némi csavart, ám a vevők egy részét aligha a kompressziós gyújtás, sokkal inkább a máig csinos dizájn, a minőségi beltér és a megbízhatóság ígérete hozza lázba.

Szigorúan néz a világra LED-fényszóróival, a helyzetjelzők klasszikus izzóval pislákolnak. 71 ezer forint a fényes fekete tükörborítás felára

Fotó: Stefler Balázs

Különleges színben, krómfosztás után

Mostani találkozásunk egyik apropóját az új Nagisa felszereltség adta, fekete tükörházakkal és 18-as felnikkel, króm helyett szaténfényű hűtőrács szegélyekkel, félbőr ülésekkel és más csemegékkel. Kissé military-hangulatot ad a CX-30-nak az ehhez a szériához kikevert zöldesbarna Zirkon Zand fényezés (181 ezer forint),

de legalább kiemeli a szürke autók tengeréből,

és akinek nem tetszik, más színt is választhat. Továbbra is jók a crossover arányai, mívesek az első-hátsó lámpatestek, legfeljebb a sárvédők körüli és alsó műanyag borítások tűnnek túlzónak – nyilván karcsúsítani akarták a formát.

Egyszerre retró és modern a Zirkon Zand fényezés. Üdítő, hogy itt még valódiak a kipufogóvégek; tolatásnál valamiért a bal tükörlap billen le

Fotó: Stefler Balázs

Óriásmozi helyett minőségi beltér



Néhány friss riválishoz képest régimódinak tűnhet a berendezés, de szerintünk (és sok konzervatív ízlésű vevő is így látja) a félig analóg műszercsoport, a sok fizikai gomb és az önálló klímapanel remek kezelhetőséget nyújt. Immár 10,5 colosra nőtt a multimédia kijelző, amely furcsamód menet közben nem érintős – a középkonzol forgótárcsájával, vagy részben hangutasítással kezelhető, ami nem is macerás. Nagy erénye a CX-30-nak a felhasznált anyagok és az összeszerelés kiváló minősége, ami kevésbé mondható el az utastér helykínálatáról, és a 430 literes csomagtér befogadóképessége is átlagos.

Otthonos, és kellemes tapintású a bőrkötésű műszerfal. Csak a műszeregység középe (kilométeróra) kijelző, a többi része analóg; van head-up is

Fotó: Fotó: Stefler Balázs



Kakukktojás a mai benzinmotorok között

Ha felnyitjuk a gépháztetőt, illetve a külön kampóval rögzíthető motorburkolatot, elénk tárul a Mazda szíve. A modellhez többi választható szívó benzinessel ellenétben a kétliteres e-Skyactiv X tartogat néhány érdekességet: a megszokott szikravezérlés mellett öngyulladós üzemmódra is képes, ezért sokszor Diesotto néven emlegetik. Kisnyomású kompresszorral is ellátták, ami nem elsősorban a teljesítményt növeli (186 lóerő), hanem az égésfolyamathoz szükséges légmozgást javítja. Lágy hibrid rendszer javítja hatékonyságát, így adott a finom újraindítás és lassításnál az energiavisszanyerés.