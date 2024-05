Viszlát, hatótávpara! - BYD Seal U DM-i menetpróba

Amikor 2003-ban legördült a BYD első autója a szerelőszalagról, itt Európában aligha sejtette bárki is, hogy húsz évvel később a tradicionális márkák teljes értékű kihívója lesz a kínai gyártó. De nem csak egyszerűen egy nagy ígéretről van szó, a globális eladási adatok alapján 2023-ban már a 9. legnagyobb autógyártó volt a BYD (3 millió példány), ami pedig talán még fontosabb, hogy tavaly világszerte ők értékesítették a legtöbb elektromos és plug-in hibrid személyautót. Európa meghódítása azonban nagy falat, éppen ezért szisztematikusan törnek előre új modellváltozatokkal.

Európában ez az első BYD, amely DM-i (Dual Mode intelligent) hibridként is kapható. Összesen öt radart használ vezetéástámogató rendszerek működtetéséhez

A Seal U szabadidő-autót eddig nálunk kizárólag elektromos verzióban forgalmazták Európában, most viszont itt vannak a DM-i, azaz a plug-in hibrid verziók, amelyek sok szempontból nem szokványosak. Leginkább a Honda e:HEV rendszeréhez hasonlít a BYD hajtása, amelyben az 1,5 literes, négyhengeres benzinmotor elsősorban áramtermelésre szolgál (80 km/óra alatt), egy kuplung segítségével azonban 80-130 km/óra között a villanymotorral közösen is tud hajtani. Az egy hajtómotoros, 218 lóerős rendszerteljesítményű alapmodell akár 125 kilométert is meg tud tenni, ha külső forrásból feltöltjük a 26,6 kWh-s akkumulátort.

Az alapvetően áramtermelésre használt 1,5-ös benzinmotor turbó segítségével 130 lóerőre képes

Jó erőben van, de nem érezzük sportosnak

Más tészta a dupla villanymotoros, nem mellesleg turbós 1,5-ös benzinmotorral ellátott topverzió: itt inkább a nagy teljesítményen van a hangsúly. A 324 lóerős kivitel 18,8 kWh-s akkumulátora 70 kilométeres elektromos hatótávot engedélyez, ami még mindig a jobbak közé tartozik. Mivel a legtöbb plug-in hibriddel ellentétben nem kisméretű, hanem 60 literes a benzintank, a kombinált hatótáv eléri az 1000 kilométert. Nem véletlenül mondták a menetpróbán a gyáriak, hogy ez a modell azoknak való, akik szeretik a villanyautókat, de nem akarnak együtt élni a korlátokkal.

Akár 18 kW-os töltést is fogadhat az akkumulátor, ilyenkor 35 perc alatt 30%-ról 80%-os szint érthető el

Ugyan csak a csúcsmodellt vezethettük, egészen biztos, hogy sok tekintetben tényleg olyan a Seal U DM-i, mint az elektromos változat. Először is, ha fel van töltve az akku, úgy indul meg az autó, mint a tisztán villanyosok, ami a technikából fakad: a hátsó hajtómotor önmagában 204 lóerős, szóval garantált a dinamika,

ráadásul a vezető a központi kijelzőn egy csúszkán állíthatja, hogy a benzinmotor milyen akkuállapot (25-70%) között induljon be.

Mivel nincs hagyományos értelemben vett sebességváltó és az 1,5-ös benzinest is nagyon becsomagolták, a Seal U DM-i hajtáslánca abszolút kifinomultnak érződik.