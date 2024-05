Soha többé unalmas autókat - Toyota CH-R 1.8 Hybrid teszt

Meg sem próbálom tagadni, az első Prius megjelenése óta vonzanak a hibridek, de a piac és az eltelt közel három évtized is visszaigazolta, hogy telitalálat volt a koncepció a Toyota részéről. Bizonyítja ezt, hogy míg az első példányok hamarosan megérnek az OT-rendszám viselésére, a Toyota jelenlegi kínálatának túlnyomó többsége ugyanezen full hibrid technológia aktuális generációjára épül. Ezen modellek fogadtatásának is megvolt a maga evolúciója: először bénának, később unalmasnak, az elmúlt években pedig inkább furcsának látták a vásárlók az aktuális Priust.

Futurisztikus a formaterv; különleges a fényszóró, a csúcsos orr és a légbeömlő két szárnya is

Fotó: Vékey Zoltán / Fotó: Vékey Zoltán

Mégis vették őket, mert tényleg takarékos és kiemelkedően tartós autók, elég csak a hazai taxiállományra nézni. Persze más modellek is megkapták a hajtásláncot, de egy dolog közös volt már a kezdetektől: gázadásra a hibridek kelletlenül vonyítottak, aminél talán csak a gyorsulásuk volt hervasztóbb. Végül 2017-ben, az első CH-R megjelenésének környékén jelölte ki a Toyota első embere az új irányt: No more boring cars, azaz soha többé unalmas autókat. Úgy tűnik ezt nemcsak a dizájnra értette, hanem technikára is, mert ott azóta szintén elég komoly változások történtek.

Jól látszik, hogy nem a praktikum, hanem a trendi forma volt a prioritás, minden irányban dőlnek az oszlopok, a 19-es kerekek nem is tűnnek túlzónak

Fotó: Vékey Zoltán / Fotó: Vékey Zoltán

Az ötös Prius annyira dögös formatervet kapott, hogy a legharsányabb gyűlölői is csendben figyelnek a sarokból a megjelenése óta, de a trendi hibrid, az első CH-R is alapvető tartozéka lett az európai nagyvárosok utcaképének. Nekem nem lett a szívem csücske, nehezen tudtam értelmezni a szűkös, kissé nőies és eklektikus formavilágát. Úgy tűnik, nem képviselem hitelesen a közízlést, hiszen az egymilliót közelíti az első generációból eladott példányok száma, a tavaly debütált második generáció nem lett kevésbé extravagáns, csak erre az elsővel ellentétben jólesően tudok ránézni.

Különleges forma, néhány áldozattal

Megmaradt a hangulata, ismerősek az arányai, de a részletek sokkal finomabban lettek kidolgozva. Annyi izgalmas apróság, hajlítás, él és domborítás van benne, hogy nem is tudom, hol kezdjem: a kandzsit idéző első fényszórókkal, az Y-alakban futó oldalsó domborításnál, a karosszéria síkjába rejtett kilincsekkel vagy az ufós hátsó csíklámpával, amiben egy világító C-HR logó is helyet kapott? Lehet, hogy a legjobb, ha az olvasóra bízom, hogy ez vajon már túlzás-e, mindenesetre ennyire futurisztikus Toyota talán még nem volt eddig, legalábbis ebben a méretben és Európában.