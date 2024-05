Világautó lesz a Jeep Wagoneer S villany-SUV

Fotó: Jeep

Az Avenger volt a Jeep márka első villanyautója, amelyet kifejezetten Európára szabtak, az USA-ban és a világ többi részén a Wagoneer S lesz az első akkumulátoros-elektromos Jeep – illetve Európában a második. Az STLA Large műszaki alapra építették fel az oldalnézetből kombinak tűnő, de a lapos szögben álló hátsó szélvédő – amelyet a nagy méretű spoiler álcáz – miatt valójában kupés tetővonalú karosszériát, a pontos méreteket még nem közölték. A légellenállási együttható Cw 0,29, amivel a Wagoneer S a valaha volt legáramvonalasabb Jeep.

Fotó: Jeep

A 4xe jelzésű 2 hajtómotoros összkerékhajtásról annyit árultak el, hogy 608 LE/836 Nm a rendszerteljesítmény, ami 3,4 másodperces 0-96 km/óra gyorsulásra jó. A hajtómotor, a teljesítményelektronika és az áttétel egy házban kerül beépítésre, az első modulnál még tengelykapcsoló is van, a leválasztható hajtás segítségével javul a fogyasztás – nő a hatótávolság. A 100 kWh kapacitású akkumulátorral 482 km-t meghaladó szabványos hatótávolságot vár a Jeep.

Fotó: Jeep

Eddig nem látott minőségérzetet ígérnek a beltérben a puha burkolatokkal, a valódi fém betétekkel és 3 képernyővel – 12,3 colos műszeregység, 12,3 colos központi érintőképernyő, 10,25 colos érintőképernyő az első utasnak. A 2 küllős kormánykerék antibakteriális hatású Cabo műbőr-kárpitot kap, egyébként is műbőr borítja a műszerfalat, ajtókárpitokat és üléseket, a tetőkárpit és padlószőnyeg újrahasznosított forrásból készül. Nem csak az első, de a hátsó ülések is fűthetőek és szellőztethetőek a Jeep Wagoneer S 5 személyes utasterében. A piaci bevezetésnél csak akkumulátoros-elektromos hajtást kínálnak, de alkalmas plug-in hibrid hajtás fogadására is a technika – a villanyautó-értékesítések megtorpanása miatt ez is szóba került, de még nincs végleges döntés.