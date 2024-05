WRC: Ogier nyert és rekordot döntött Portugáliában

Fotó: Hyundai Motorsport / Fabien Dufour

„Semmi bajom nem volt azzal, hogy Markku Alénnel öt-öt győzelmünk volt itt. Ő egy legenda, de évek óta azt hallgattam, hogy mikor döntöd már meg végre azt a rekordot? Nem volt túl gyümölcsöző a hétvége az egész csapat számára, de számomra jól sikerült a rali, és boldog vagyok, hogy pontokat szereztem” – szögezte le a versenygyőztes francia világbajnok. Nagyon kedvelt a ralizás Portugáliában. Rajongók tömegei előtt haladt a mezőny a rali három napja alatt. Öt különböző autóversenyző is vezetett a verseny során, amely Porto és Matosinhos körül zajlott.

Fotó: M-Sport Lorenzo Martincich

Szombaton egy sor élvonalbeli pilóta esett el és ezzel átrendeződött estére a rangsor. Ogier 11,9 másodperces előnnyel az élen zárta a napot. A vasárnapi négy gyorsasági szakaszon sikerült megőriznie hidegvérét és maga mögött tudta tartani a Hyundai észt pilótáját. Ezzel a nyolcszoros világbajnok zsinórban másodszor is győzni tudott vasárnap. A Toyota szerencséjére Ogier itt is rajthoz állt, hiszen szombat kora reggel Kalle Rovanpera és Takamoto Katsuta is a durva murvás utak áldozatává vált. A pénteket az élen végző Rovanpera elnézett egy jobbkezes kanyart, autója oldalán landolva esett ki. Katsuta közben a harmadik helyért küzdött, mikor megsérült a hátsó felfüggesztése és ezzel számára is korán véget ért a rali.

Fotó: Toyota GAZOO Racing

Bár a Toyota pilótája nyert, de azért a Hyundai pilóták sem búslakodhattak. Különösen nem Ott Tanak, akinek ez a legjobb eredménye azóta, hogy visszatért a csapathoz, amellyel világbajnok lett. A vasárnapi eredménye miatt kapott plusz hét ponttal az egyéni ponttábla harmadik helyére ugrott Adrien Fourmaux elé. Thierry Neuville számára jól sikerült a hétvége, már ami a világbajnokságot illeti. A Hyundai belgája a bronzérmes helyet szerezte meg végül, s ezzel 24 pontra növelte előnyét az egyéni ponttábla élén a második helyezett Elfyn Evans előtt. A walesi pilóta számára nem túl jól alakult a hétvége és végül csak a hatodik lett autója hűtőfolyadékának szivárgása miatt.

Fotó: Hyundai Motorsport / Fabien Dufour

Adrien Fourmaux az ötödikről ugrott fel a negyedik helyre, miután megelőzte a túl óvatosan hajtó Dani Sordót. Az M-Sport Ford fiatalja meghálálta a belé vetett bizalmat. Az eddigi öt rali mindegyikén célba ért és nem is akármilyen pozíciókban. Nyikolaj Griazsin vitte célba autóját az összetett hetedik helyen. Őt Jan Solans követi nyolcadikként, aki a legjobb WRC2-es pilóta is egyben. Az első tizet Joshua McErlean és Lauri Joona zárja.