WRC: Szardínián, a sokarcú szigeten folytatják

Egy hosszú murvás menetelés elején állunk, amely a nagyon megterhelő Portugál Ralival vette kezdetét május közepén és eltart egészen szeptember végéig. Szardínia a második a sorban, s itt is hátrányt jelent a nyitó napon elsőként rajtolni, mivel a söprögetés jelentősen lelassítja a versenyzőket. Minél hátrébb rajtol egy-egy autó, annál nagyobb eséllyel fog tiszta utakon versenyezni.

A takarítás ezúttal az egyéni ponttábla élén álló Thierry Neuville feladata lesz. Azután, hogy két pilótája is felállhatott a dobogóra a Portugál Ralin, bizakodva látogat el a Hyundai az olasz megmérettetésre. Hasonlóan jó vagy még jobb eredményre hajtanak Szardínián, amelyen a korábbiakban mindig kiemelkedett a csapat: 2014 óta a csapat hatszor győzött itt és 14-szer volt dobogós. Ugyanazok a pilóták állnak rajthoz, mint Portugáliában, vagyis Thierry Neuville, Ott Tanak és Dani Sordo.

Fotó: Toyota GAZOO Racing

A Toyota nyerte a legutóbbi három ralit, Kenyában, Horvátországban és Portugáliában, így nem is lehet más a célja, mint a hullámot meglovagolva folytatni győzelmi sorozatát. A harc nagy a két gyártó, a Hyundai és a Toyota között, hiszen alig négy pont választja el őket egymástól. A Toyota pedig nem szívesen adná át az első helyet három év után a Hyundaijnak. Sebastien Ogier itt is rajthoz áll, ami nem véletlen, hiszen számtalan sikert könyvelhetett el az olasz utakon korábban. A francia pilóta mellett a világbajnoki második helyezett Elfyn Evans és Takamoto Katsuta is rajthoz áll a mediterrán szigeten.

A durva olasz murvás utak alaposan próbára teszik a mezőnyt a rali három napja alatt. Szardínia azonban kedvelt helyszíne a murvás teszteknek, emiatt jól ismerik a csapatok a körülményeket. A kellemes környezet, a délies időjárás és a nehéz pályák ideálissá teszik az olasz versenyhelyszínt a murvás gyakorlásokra. Az itteni gyors és szűk gyorsasági szakaszokon nincs lehetőség a hibázásra. A hétvégén a forróság a durva utakkal kombinálva igencsak próbára teszi majd az abroncsokat. Így különösen nagy szerepet kap a megfelelő abroncsválasztás, mivel a csapatok a megbízhatóságra, a tartósságra és a sebességre hajtanak.