300 lóerőnél tart a VW Golf GTI

Fotó: Volkswagen

Most, hogy a Golf R már 333 lóerőnél tart, a Golf GTI is megerősödhetett, a Nürburgringi 24 órás autóversenyen – ami az idén a köd miatti felfüggesztés miatt alig 10 órán át tartott – bemutatott Volkswagen Golf GTI Clubsport esetén az EA888 LK3 evo4-es 2,0 literes turbómotor már 300 lóerővel keseríti meg az első kerekek életét. Ez pontosan 35 lóerővel több az immár 265 lóerős Golf GTI-nél.

Fotó: Volkswagen

Saját első lökhárítót kap a Clubsport modell, amelynél ugyan látványosabban kanyarodik a fényezett betét az alsó légbeömlőben, de le kell mondani az 5-ös osztású ködfényszórókról, egyediek még a feláras 19 colos Warmenau fantázianevű kovácsolt alufelnik, amelyek darabonként 8 kg-ot nyomnak és így 20%-kal könnyebben az öntött alufelniknél. Nagyobb méretű és középen merevítőbordával is rendelkezik a fekete peremű tetőspoiler, alapáron adják a fóliadekort. A GTI Clubsporthoz felár ellenében elérhető Race csomagban látványos és hangos Akrapovic kipufogórendszert is találunk. Az utastérben annyival tud többet a Clubsport a normál GTI-nél, hogy szériában kapja az ArtVelours műbőr kárpitot, mindkét esetben felárat kell fizetni a valódi bőr kárpitért és a karbon díszbetétekért.

Fotó: Volkswagen

A 2,0 literes turbómotor teljesítményét a turbónyomás megnövelésével, a motorvezérlés átprogramozásával növelték 300 LE/400 Nm-re, ezzel 3 tizeddel hamarabb, 5,6 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet a VW Golf GTI Clubsport. Alapesetben a végsebesség elektronikusan limitált 250 km/óra, a Race csomag rendelésekor eltörlik az elektronikus korlátot és ezzel 267 km/órára emelkedik a csúcssebesség. A nagyobb teljesítményhez nagyobb fékeket is adnak. A Clubsport sofőrje a megszokott menetprogramokhoz képest még egy Special beállításnak is örülhet, ez a Sport módon alapul, de még feszesebb ebben az elektronikus vezérlésű lengéscsillapítás, hogy csökkentsék a karosszéria mozgását, és módosítják az elektronikusan vezérelt első differenciálmű vezérlését is a jobb gyorsítások érdekében.