340 lóerő tombol benne, de az embereket csak a világító emblémája érdekli - Cupra Tavascan VZ menetpróba

Sötétben bámulatosan néznek ki a hátsó lámpák

Fotó: Cupra

Mintha egy cápa szemei lennének, úgy fürkészik az utat a háromszög alakú LED fényszórók, melyekben 3x3 darab, szintén háromszög formájú nappali fényt rejtettek el (mostantól ez a fényszignó minden Cuprán ott lesz, kezdve a frissített Leonnal és Formentorral). Az új Opel Fronterát megelőzve a Tavascan

az első szériaautó Európában, aminek megvilágított első emblémája van.

Sokkal diszkrétebb a megvilágított Cupra-embléma, mint a BMW XM megvilágított óriásveséi

Fotó: Cupra

Korábban ezt a megoldást tiltották a kontinensen, nemrég vált legálissá, amit egyre több gyártó igyekszik kihasználni. Hátul is látványos a Cupra-zászlóshajó világítása, a térhatású, piros háromszögekből álló LED-es lámpatesteket világító csík köti össze, amelynek közepén szintén egy megvilágított embléma található.

Milyen belül?

A Teslákkal ellentétben itt a vezető előtt is van egy kis kijelző, amelyről a legfontosabb adatok leolvashatók

Fotó: Cupra

Bőven elég nagy lenne a Tavascan ahhoz, hogy akár hét ülés is beleférjen, de ilyen kivitelt nem lehet rendelni belőle, mint ahogy egyik testvérmodelljéből sem. Pedig szinte fölöslegesen sok a hely a második sorban (a kupés jelleg ellenére a fejtér sem kevés) és a csomagtartóban is. Utóbbi ugyan 30 literrel elmarad a Skoda Enyaq Coupé csomagterétől, de így is 540 literes, előre viszont nem lehet semmit parkolni, mert nincs frunk.

Roppant kényelmesek a határozott oldaltartású sportülések, amelyekből több fajta is létezik

Fotó: Cupra

A radikális formavilág az utastérre is jellemző, a műszerfal bármelyik 80-as években sci-fiben elmenne egy idegen űrhajó vezérlőpultjának a hatalmas kijelzőivel és a komor hangulatot teremtő, organikus formavilágával, valamint a fekete-réz színösszeállításával.

A leglátványosabb eleme az ún. gerinc, amely összeköti a középkonzolt a műszerfallal.

Állítólag merevítő funkciót is betölt, valójában inkább egy szoborszerű díszről van szó, amely leginkább a Forma-1-es és a Formula E versenyautókban (a Cupra az utóbbi sorozatban vesz rész gyári csapattal) alkalmazott, a vezető fejét védő bukókeretre, a HALO-ra hasonlít. Jól néz ki, de nem túl praktikus, mert eltakarja a mögötte lévő polcot és indukciós telefontöltőt, és helyet vesz el a további rakodási lehetőségektől, és csak egy gomb van rajta, a vészvillogóé.