A BMW háza táján pontosan 1 lóerő a tisztelet-távolság

Fotó: Alpina

Most, hogy a BMW M3 és M4 is megkapta a saját modellfrissítését és az összkerékhajtású Competition változat esetén az 530 lóerős turbómotort, az Alpina manufaktúra is előállt a felfrissített 3-as/4-es modelljével. Nem szabad elfelejteni, hogy immár a BMW irányítja a dolgokat az Alpinánál, így nem lehet véletlen, hogy a B3 GT és a B4 GT esetén a 3,0 literes turbómotor pontosan 529 lóerős…

Fotó: Alpina / Philipp Rupprecht

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Alpina-hangolás nyomatékosabb a BMW-eredetinél, 650 Nm helyett 730 Nm a tudás, így fürgébbek az Alpina modelljei: a 0-100 km/óra gyorsulás 3,4 (B3 GT) illetve 3,5 (B3 GT Touring, B4 GT Gran Coupe) másodperc. Az Alpina lágyabb futóműhangolást ad az M GmbH modelljeinél, de azért a frissítés során vastagabb stabilizátorokat, új lengéscsillapítókat építettek be, és áthangolták az elektromos kormányszervo és elektronikus vezérlésű differenciálzár vezérlését. Az Alpina az elérhető leglátványosabb LED-es lámpákat szereli fel a B3 GT és B4 GT modellekre, amelyeknél alapáron adja a 20 colos kovácsolt alufelniket.