A Fiat 500 motorcsónak sikerén felbuzdulva itt az Abarth motorcsónak

Fotó: Car Off Shore

Közúton működött a recept, úgyhogy megismétlik azt a vízen is, tehát a Fiat 500 motorcsónak alapján elkészítik az Abarth motorcsónakot is. Az Abarth Offshore nevű konstrukciót a luxustermékeket felvonultató Top Marques Monaco kiállításon mutatták be, a gyártó továbbra is a Car Off Shore nevű vállalkozás.

Fotó: Car Off Shore

A Fiat 500 motorcsónakhoz hasonlóan az Abarth motorcsónakból is 500 példányt készítenek, újdonság, hogy itt már átveszik a kabrió tetőívét is, ami lehetővé teszi elektromosan mozgatható árnyékolóponyva használatát is. A debütáló modell sötétzöld fényezést kapott arany színű fóliadekorral, a hajtásról 230 lóerős hidrojet-hajtómű gondoskodik, a rugózott ülésekbe 4 pontos biztonsági övek rögzítik az utasokat. Az Abarth Offshore motorcsónak esetén alapfelszerelés a tíkfa burkolat, a mélynyomós hifi és a kétszínű kárpitozás.