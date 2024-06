A halva született B-csoportos Alfa Romeo raliautó ihlette az Alma Sprint kupét

Fotó: Alma

A nyolcvanas évek elején az Alfa Romeo is be akart szállni a rali-világbajnokságba, rögtön a királykategóriát, a B-csoportot nézték ki belépőnek. A Zagato műhely építette meg a Sprint 6C prototípust, az Alfasud Sprint karosszériájába a hátsó ülések helyére szerelték be a GTV6-ból származó V6-os blokkot. Egy második prototípus is épült már körben kettős keresztlengőkaros felfüggesztéssel, de aztán leállították a projektet, mert már látszott az összkerékhajtás fontos szerepe a sportban, és annak befogadására nem volt alkalmas a versenyautó. Ez az autó inspirálta a veteránautó-felújítással foglalkozó portugál Alma műhelyt, amikor 3 év munkájával megalkották a modernizált Alma Sprint kupét.

Fotó: Alma

Műanyagból készítették el a sárvédő-szélesítéseket, amelyekhez hozzáalakították a lökhárítókat is, a részletek a Lancia 037-ről és a Maserati Shamalról származnak. Modern, projektoros Hella fényszórókat használnak, áramvonalas Vitaloni tükröket szerelnek fel az ajtókra. Az utastérben módosították a vezetési pozíciót a kormány áthelyezésével, jól tartják a testet a modern kagylóülések, Alcantara és kordbársony a kárpit. A kormánykerék a Zagato terméke, a váltónak alumíniumból készítettek kulisszát, hifi helyett Bluetooth hangfalakat építettek be, amelyek kapcsolódó kütyüről tudnak zenét/rádiót lejátszani.

Fotó: Alma

Az Alma Sprint kitart a gyári hajtás mellett, azonban a 4 hengeres boxermotor lökettérfogatát 1,8 literre növelik, módosított hengerfejeket, kovácsolt dugattyúkat, egyedi vezérműtengelyt és szelepvezérlést építenek be, az olajozási kört felkészítik a tempós kanyarvételekre, rozsdamentes acélból készül a kipufogórendszer. Az egyszerűség kedvéért 2 darab 2 torkú Dellorto karburátort használnak tütékkel, utcai hangolással 160 lóerő a teljesítmény – a saját tömeg mindössze 880 kg. Az 5 fokozatú váltóba felár ellenében Torsen részlegesen önzáró differenciálművet is tesznek, a szélesebb karosszériát kihasználva szélesebb a nyomtáv, szereléssel állítható lengéscsillapítókat építenek be, meg nagyobb átmérőjű féktárcsákat.