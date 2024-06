Fotó: Aston Martin

Az Aston Martinnak házon belül is van egy ingatlanokkal, egészen pontosan különleges garázsok megtervezésével-kivitelezésével foglalkozó részlege, de egyébként is igen aktív az ingatlanpiacon, Miamiban toronyházat építettek, New Yorkban lakásokat rendezett be, Japánban luxusvillát álmodott, és hamarosan megindul az Aston Martin toronyház építése.

Fotó: Dar Global

A Dar Global nevű ingatlanos céggel – akinek a Lamborghini és a Pagani is a partnere – és az Aarvees Csoporttal közösen valósítják meg a ‘The Astera, Interiors by Aston Martin’ beruházást az Egyesült Arab emirátusokban található Al Marjan szigeteken, alig 1 órányi autóútra Dubai városától. Mintegy 200 millió font a projekt összköltsége, a közvetlenül a vízparton felépülő épületet 2028 decemberében adják át. A vásárlók 1, 2 vagy 3 hálószobás lakások és 3 hálószobás villák közül választhatnak, a szolgáltatások között privát strand, moziterem, játszóház gyermekeknek és multifunkciós rendezvényterem is lesz.

Fotó: Aston Martin