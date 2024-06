Annyira sikeres volt a búcsú, hogy a Jeep ismétel – újra van V8-as Wrangler

Fotó: Jeep

Amíg Európában egy ideje már csak plug-in hibrid hajtással kínálják a Jeep Wrangler terepjárót, az Egyesült Államokban még vannak nagy lökettérfogatú benzinmotorok is. Ezek közül tavaly búcsúztatták el a 6,4 literes V8-as blokkot a Wrangler 392 Final Edition limitált szériával. Azonban akkora siker lett ez a modell, hogy a gyár visszakozott, és idén is lesz Wrangler 392 Final Edition – akik lemaradtak róla, azok örülnek, akik tavaly vettek „utolsó példányokat”, azok mérgesek lesznek. A 2024-es modellhez hasonlóan a 2025-ös modellnél is 470 LE/637 Nm teljesítményű a 6,4 literes V8-as blokk, ami 4,5 másodperces 0-96 km/óra gyorsulást tesz lehetővé, a negyedmérföldes távot 13,0 másodperc alatt futja meg a Wrangler 392 Final Edition. Megtartják az egyedi matrica-dekort,a fekete Nappa-bőr kárpitozást, az egyedi plaketteket, a 12,5 mm-es hasmagasság-emelést, az alsó védőlemezeket és az első lökhárítóba épített csörlőt. Egyedül a hűtőrács-védő betétről és a 83-darabos Mopar-szerszámkészletről kell lemondania annak, aki a 2025-ös modellt választja.