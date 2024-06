Arra is van megoldás, ha túl hétköznapi a Cadillac Escalade

Fotó: Rezvani

Az a tény, hogy a Rezvani többi alkotásához képest visszafogott megjelenésű a Cadillac Escalade átszabásával készített Arsenal nevű modell, nem jelenti azt, hogy könnyen emészthető a látvány. A szélvédő és az első oldalablakok kivételével minden lecserélnek/eltakarnak, ehhez képest a belső térben semmi változás nincs a gyári eredetihez képest – leszámítva persze az átszabott márkajelzéseket.

A műhely többi átalakításához hasonlóan a Rezvani Arsenal is kérhető páncélozással, a Military Edition B6-os szintű védelmet nyújt – a nagyobb tömeg miatt megerősítik a felfüggesztést, füstgenerátor, borsspré-szórót és elektrosokkot adó kilincseket is beépítenek, hőkamera és a támadót elvakítani hivatott kiegészítő fényszórók is vannak a fedélzeten. Normál esetben a Cadillac Escalade 6,2 literes V8-as benzinese vagy 3,0 literes soros 6 hengeres turbódízele hajtja a Rezvani Arsenalt, de opciósan kérhető kompresszor a benzinmotorhoz, amivel annak teljesítménye 710 lóerőre emelkedik. Az alapár 225 000 dollár.