Ezekről ne feledkezzen meg egy külföldi autós nyaralás előtt (top 5)

3. Mit vihetünk át a határon?

Az EU tagállamai közötti utazásnál alapesetben a nem kereskedelmi céllal vásárolt termékek ki- és behozatalára nincs korlátozás, de vannak olyan áruk, amelyek korlátozáshoz, engedélyhez kötöttek. Például védett állat- és növényfajok, gyógyszerek, vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek, vagy a háziállat utaztatás. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt tanácsolja, hogy a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülőknek érdemes igazolást kérniük az orvosuktól, mert csak a háziorvosuk által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal tagállami utazásra.

Természetesen a tágas csomagterű kombik, SUV-ok és egyterűek nyelik el jól egy család úti holmijait, de kisebb kocsinál megoldás lehet egy (akár bérelt) tetőbox is

Fotó: Škoda Auto

Az EU-n belül házikedvenc kizárólag olyan állatútlevéllel (pet passport) kísérheti gazdáját külföldi utazásra, amit az állat gazdájának lakóhelye szerint illetékes állatorvos állított ki. Magánszemély, nem gazdasági célra, adómentesen csak a kereskedelmi mennyiség alatti jövedéki terméket szállíthat,

kereskedelmi mennyiségnek számít már 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör, vagy például 90 liter bor és pezsgő.

Behozható és kivihető a magángépjárművek és motorkerékpárok gyári üzemanyagtartályaiban lévő üzemanyagon felül kannában járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag.

Európa sűrű kúthálózata mellett felesleges pótkannában benzint cipelni, de az elérhető üzemanyagok fajáiról és árairól célszerű előre tájékozódni

Ha az úti cél az EU-n kívülre esik, a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani, ezekről a szabályokról az érintett magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni. Az unión kívüli külföldi utazásnál a készpénzre is figyelni kell, írásban kell bejelenteni, ha az Európai Unió külső határait átlépő utasnál 10 000 euró, vagy ennél több készpénz van. Az utazással kapcsolatos további információk a Nemzeti Adó- es Vámhivatal oldalán találhatók, kérdésekre a NAV Infóvonalon is választ adnak.