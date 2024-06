Az országúti- mellé terep-segélyszolgálatot is indított a villanyautóinak Hyundai Japánban

Fotó: Hyundai

Japánban külön a villanyautóknak kínál mobil szervizszolgáltatást a Hyundai, az első autó egy olyan Ioniq 5-ös volt, amely a szerszámok mellett kávégépet is tartalmaz, amelynek segítségével kellemesen kávézgatva várhatja meg az ügyfél, amíg a szerelő megoldja a problémáját. Most egy második autóval bővül a szolgáltatások köre, egészen pontosan földrajzilag, hiszen az alap továbbra is az Ioniq 5-ös, amelyet nagy átmérőjű terepmintás abroncsokkal láttak el.

Az ötlet e mögött az volt, hogy ez az autó eljut mindenhova, ahová az ügyfél a saját szériaállapotú autójával el tud jutni, így bárhol igénybe vehető a mobil szerviz szolgáltatás. És ott van még az a helyzet, amikor természeti katasztrófa miatt nehezen járható utakon kell közlekedni… Persze előfordul majd olyan is, hogy az országúton elakadt ügyfélhez megy majd a „terepjáró” szervizautó, tehát a szerencse dönti majd el, kap-e ingyen kávét az ügyfél. Mindkét szervizautó az alapvető szerszámokkal van ellátva, különlegességük az a számítógép, amelynek segítségével a Hyundai villanyautók elektronikáját tudják frissíteni még olyan helyen is, ahol nincs térerő és így mobil internet-szolgáltatás.