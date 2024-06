Az új kedvenc? Megjött az új Peugeot 3008

Fotó: Peugeot / Hilbert Peter

Nyolc év után nyugdíjba küldte a francia márka a 3008-as második nemzedékét, hogy átadja helyét az alapjaiban új harmadik generációnak. A korábbihoz képest jóval bátrabb vonalvezetésű, fastback stílusban megrajzolt karosszéria közel 10 centivel hosszabb, miközben a beltér egyenesen formabontó. 21 colos, hajlított kijelző fogadja a vezetőt, a színek és formák látványával pedig egészen érdekes hangulatot alkottak a tervezők - a sok szövetborítás miatt kifejezetten otthonos az újdonság.

Fotó: Peugeot / Tibo - The Good Click

A Stellantis STLA Medium padlólemezére épülő típus kizárólag elektrifikált hajtásláncokkal lesz elérhető, a Peugeot hazai importőre arra számít, hogy a 12,19 millió Ft-tól kapható hibrid lesz toronymagasan a legnépszerűbb kivitel - kézi váltó és dízelmotor sem szerepel a repertoárban. Az 1,2 literes, háromhengeres benzines turbómotorral és hatgangos, duplakuplungos váltóval ellátott alapverzió 136 lóerős, érdekessége pedig az, hogy bár csak 48 voltos akkumulátora van, városban a menetidő 40%-át képes villanyüzemben megtenni. A következő lépcsőfok a 17,3 millió Ft-tól kapható, 190 lóerő rendszerteljesítményű 1,6-os plug-in hibrid, amely külső forrásból feltöltve 85 kilométert haladhat elektromosan.

Fotó: Peugeot / Tibo - The Good Click

Hogy a Peugeot a jövőt a tisztán elektromos modellekben látja, azt bizonyítja az a tény is, hogy az új 3008-asból már három villamoshajtású kivitel is elérhető lesz. A 18,9 millió Ft-tól kínált, 210 lóerős bázismodell a 73 kWh-s akkumulátorral 523 kilométert tud megtenni két töltés között, míg a 230 lóerős Long Range változat a kategóriában gigászinak számító, 98 kWh-s teleppel 680 kilométeres értékkel büszkélkedhet. Utóbbi és a 4x4-es hajtású, 326 lovas topváltozat csak 2025-ben érkezik meg a kereskedőkhöz 20,9, illetve 21,5 millió Ft-os indulóáron. A Peugeot mindegyik modellt gazdag felszereltséggel kínálja, többek között a bőr-szövet ülések (AGR-tanúsítványos), a 19 colos könnyűfém felnigarnitúra, a tolatókamera és az Obsession kék fényezés is alapáras.