Az Up.Fit elkészült a Cybertruck rendőrautó-átalakításával

Fotó: Up.Fit

A Tesla modelljeiből készít rendőrségi- és egyéb flotta célú átalakításokat az Unplugged Performance nevű tuningcég Up.Fit üzletága, amely elkészült a Cybertruck rendőrségi változatával. A normál járőrautó mellett elérhető speciális bevetési, kutyaszállító és egyedi konfigurációban is a jármű, amelynél teljes fóliázással próbálják elejét venni a rozsdamentes acél karosszériából adódó fokozott karbantartási igénynek (minden eső után le kell mosni a karosszériát…).

Fotó: Up.Fit / phillip awad / Unplugged Performance

Egyébként is igyekeznek a legkevésbé megbolygatni a rozsdamentes acél karosszériát, az első sárvédőkön lévő keresőfények például egyszerűen fel vannak ragasztva, azok belülről távirányíthatóak, nem mechanikus karral mozgathatóak. A tetőre és az új fellépőkre kerülnek villogófények, persze még több piros-kék LED is kérhető. Az autó a gyárinál kisebb átmérőjű, 18 colos kovácsolt alufelniket kap ballonosabb abroncsokkal, opciósan Off-Road csomagot is kínálnak, de azt nem részletezik, hogy az mit tartalmaz.