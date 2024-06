Bemutatkozott a Lada új népautója, az Iskra, és az akkumulátoros-elektromos e-Niva

Fotó: Lada

Bemutatkozott a Lada Iskra, amely felülről váltja az aktuális Granta modellcsaládot – elsőként a gazdagon felszerelt modelleknél kerül sor a cserére, majd 2027-től búcsúzik a fapados/olcsó Granta is. Először a lépcsős hátú változatot állították ki a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon, de lesz majd kombi karosszéria és szabadidő-autós körítésű, emelt hasmagasságú változat is. A Lada Iskra projektre eddig 23 milliárd rubelt költött a Lada, igaz ugyan, hogy készen kapta a Renault CMF-B műszaki alapját, de az ukrán háború miatt azt függetleníteni kellett a nyugati beszállítóktól, amelyért 400 új alkatrészt kellett készíteni. Most ért abba a szakaszba a fejlesztés, hogy az első autókat összeépítik, ezt követően azokkal megindul a finomhangolás, és a tesztek sikeres lezárultával 2025 elején beindul majd a sorozatgyártás. A Lada Iskra orrában az oroszok saját, 1,6-os benzinmotorja dolgozik, a 8 szelepes változat 90 lóerős és 5 fokozatú váltót kap, a 16 szelepes motor 106 lóerős, ehhez már 6 fokozatú kézi kapcsolású váltót adnak, és itt opciós a fokozatmentes automatikus váltó.

Fotó: Виктория Иванова/ ТАСС

Jövőre kapja meg a Lada modernebb, a személyautókban is használt 1,8 literes 4 hengeres motorját a Lada Niva Travel, ebből az alkalomból rögtön modernizálják az első lökhárítót és LED-es fényszórókat is kap a típus. Hivatalosan még várat magára ennek bejelentése, de a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon kiállították a Lada e-Niva tanulmányt, amely már a modernizált orrot is megkapta az akkumulátoros-elektromos hajtással együtt. Pár részletet tudunk a technikáról: megmarad a kapcsolható összkerékhajtás, a hajtómotor tartós teljesítménye 82 LE, csúcsteljesítménye 163 LE, a lítium-ion akkumulátort az orosz Itelma készítette és egy feltöltéssel 175 km a hatótávolság. Amíg a Lada e-Niva sorozatgyártását nem tervezik, az ahhoz használt komponensek abból a programból származnak, amely során a meglévő modellek – Vesta és az itt debütált Iskra – villanyautó-változatait fejlesztik az orosz mérnökök.