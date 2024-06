Citroënekből ismerős megoldást villant az 1800 lóerős új Bugatti

Fotó: BUGATTI AUTOMOBILES

Először a Bugatti készített 1000 lóerőnél erősebb sorozatgyártású autót, 20 évvel ezelőtt a Veyron tette ilyen magasra a lécet, aztán 2016-ban a Chiron már 1500 lóerőt tudott. A 3. autónál már nem sikerült rekordot dönteni, de azért nem nagyon lesz majd panasz a Tourbillon 1800 lóerős rendszerteljesítményére. Itt nem kell majd mindenféle mesterséges motorhanggal játszani, mint a 2000+ lóerős villanyautóknál, hiszen van a fedélzeten egy akár 9000/perces fordulaton dolgozó V16-os szívómotor is a 3 villanymotor mellett. A névválasztással a márka francia gyökereire utalnak, a Tourbillon óraszerkezetet Abraham-Louis Breguet találta fel, ahhoz hasonlóan igazi műszaki csemege az új szuperautó.

Fotó: BUGATTI AUTOMOBILES

Nem divatos autó a Bugatti Tourbillon, a karosszériaelemek formáját a 400+ km/órás sebesség határozta meg, az akár légfékként is működő hátsó szárny normál esetben rejtve van, az egykaros ablaktörlő az autó középvonalát teszi teljessé. Az elektromosan mozgatott ajtókkal együtt a tetőlemez egy része is felnyílik, hogy megkönnyítsék a ki- és beszállást. A belső kialakítás időtlen, mert a gyár úgy számol, a következő években-évtizedekben kiállításokon műtárgyként mutogatják majd az autót, nem akarták holmi digitális kijelzőkkel avultatni a megjelenést, helyette svájci óragyárban készített analóg műszereket használnak. Több mint 600 alkatrészből állítják össze az alapvetően titániumból készített óracsoportot, amelyben valódi drágaköveket – rubint és zafír – is használnak, a keret 5-50 mikronos toleranciával készül. Annyira büszkék erre a 700 g tömegű műszeregységre, hogy azt rögzített módon építették be, épp csak a kormány karimája forog – úgy választották meg a kormány áttételezést, hogy nem kell fogást váltani a két végállás között.

Fotó: BUGATTI AUTOMOBILES

Kristályüvegből készül a középkonzol, amelyből látható módon jönnek elő az alumíniumtömbből esztergált kapcsolók, 13 lépésből álló, ide fejlesztett eljárással készül a torzításmentes, tiszta és kemény (még baleset esetén se törő) üveg. Szükség esetén bonyolult mechanizmus hozza elő 2 másodperc alatt a központi érintőképernyőt, amely a tolatókamera képét is mutatja – álló vagy fekvő elrendezést is választhat az ügyfél preferenciájának megfelelően. Az ülések a padlóhoz vannak rögzítve, a kormány- és a pedálok távolsága állítható. Rendhagyó a hifirendszer, ami nem hagyományos hangszórókat használ, hanem a karosszériaelemek és belső burkolatok segítségével generálják a hangokat.