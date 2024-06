Egy újabb Hiluxot küldött az Antarktiszra a Toyota

Fotó: Toyota

Immár 22 éve beszállítója a Toyota az argentin Antarktisz-programnak, idén a 6. Hilux pickupot küldték a kontinensre – a korábbiak közül is szolgál még néhány, például Marambio és Belgrano bázisokon. Érdekes módon most egy olyan példányt adott a Toyota, amelyet 2021 vége óta nem gyártanak a Zárate városában lévő üzemben, egy GR-Sport II V6-os modellt; ez az első benzines Hilux a kontinensen. Azért esett erre az autóra a Toyota választása, mert azzal a jövőbeli benzines autók fejlesztését segítik, a hideg éghajlatra való felkészítés során több olyan hőmérséklet-érzékelőt és egyéb szenzort is beépítettek az autóba, amelyek valós időben küldenek információkat a japán autógyártónak. Ezektől azt remélik, hogy segítségükkel tökéletesíteni tudják a laboratóriumban végzett extrém hideget szimuláló teszteket, amelyek jobban utánozzák majd a valóságot. A Petrel kutatóbázison most épül egy új tudományos épület, ebben a munkában veszi majd ki a részét a 4,0 literes V6-os motorral szerelt Toyota Hilux GR-Sport II V6.