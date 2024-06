Egy újabb kínai autó a Renault-kínálatban, ami Volvo-technikát használ

Fotó: Renault

A Renault és a Volvo már régen is barátok voltak, a haszonjárműves cégek együttműködésének köszönhetjük a Renault-motoros Volvókat a nyolcvanas években, vagy a Volvo-féle 5 hengeres motorral szerelt Safrane-t. Most a svéd márkát birtokló Geely jóvoltából közösködik újra a két márka, hiszen a Busan International Mobility Show kiállításon bemutatták a Renault Grand Koleos nevű szabadidő-autót, ami nem új fejlesztés, hanem egy átmárkázott Geely Xinyue L (exportpiacokon Monjaro) – ami a Volvo által fejlesztett CMA műszaki alapra épül.

Fotó: Renault

A franciák keret nélküli hűtőráccsal igazították saját márkájuk arculatához a megjelenést, illetve látványos, esztergált felületű felniket is készítettek, illetve a csomagtérfedelet is átszabták. Érdekes módon noha a weboldalon és a kommunikációban következetesen Grand Koleos néven emlegetik az újdonságot, az autó hátuljára már csak a Koleos nevet írják fel, Grand előtag nélkül. A beltérben a díszbetéteket, kárpitokat cserélték le a franciák, maradt a 3 képernyős műszerfal, tehát az anyósülés előtt is van egy dedikált érintőképernyő, amelyen például internetes videókat és streaming-adásokat is lehet nézni menet közben.

Fotó: Renault

Alapmotorként a Volvo-féle 2,0 literes turbómotort (211 LE) kínálják 7 fokozatú duplakuplungos váltóval és elsőkerékhajtással, a következő lépcsőfok ugyanez a 2,0 literes turbómotor 8 fokozatú automatikus váltóval és összkerékhajtással. Aztán ott az E-Tech Hybrid nevet viselő, Volvo-féle öntöltő hibrid rendszer elsőkerékhajtással, amelynél az 1,5-ös 3 hengeres turbómotor és 2 villanymotor állítja elő a 245 lóerős rendszerteljesítményt; az akkumulátor 1,64 kWh kapacitású. Városban akár 75%-ban elektromos módban halad ez a modell, ilyenkor a fogyasztás fele a benzines változatnak.

Fotó: Renault

Ahogy a márka többi új modelljéből, a Renault Grand Koleosból is készül Esprit Alpine változat, ebből az első 1955 darab – ezzel a sportmodellek születésére utalnak – minden sportos kiegészítőt és kék díszeket kap. Az export kapcsán olyan helyekre viszik majd a Renault Grand Koleost, ahol az nem zavarja a méretben és tudásban nagyon hasonló a Renault Espace szabadidő-autót, tehát Dél-Amerikában, a Közel-Keleten árulják majd Dél-Korea mellett.