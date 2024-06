Egyedi megjelenés is kérhető a VW ID.Buzzhoz az USA-ban

Fotó: Volkswagen

Június 2-án tartják a második International Volkswagen Bus Day-t az USA-ban (tavaly itt debütált a nyújtott ID.Buzz), ekkor indul a Wrapmate nevű céggel közösen elindított szolgáltatás. A fólia dekorral foglalkozó vállalkozás weboldalán 3D-s konfigurátorban lehet megtervezni az egyedi megjelenést, a 3M prémium-fóliára felvitt megjelenést a Wrapmate 2000 partnerénél viszik fel a karosszériára.

Fotó: Wrapmate

Időről-időre lesznek majd különleges, a gyár által készített megjelenések is, első közben például a Dr. Bob Hieronimus által felskiccelt, Love the Earth feliratot mutató fólia-dekor lesz elérhető a programban. A művész az 1968-ban megfestett Light Bus nevű 1963-as Volkswagen Type 2-essel lett híres, amely a Woodstock Art and Music Fair szimbóluma lett, miután az AP által készített helyszíni fotót világszerte átvették az eseményről tudósító lapok.