Elvis Presleyre emlékezik ez a különleges Triumph

Fotó: Triumph

Elvis Presley 1965-ben került kapcsolatba a Triumph motorkerékpárokkal, amikor kipróbálta barátja, Jerry Schilling új T120 Bonneville-jét. Annyira megtetszett neki a gép, hogy szólt a járműveiért felelős alkalmazottjának, Alan Fortisnak, hogy szerezzen minden haverjának egyet – de még aznap este! A Bill Robertson & Sons márkakereskedő 7+2 motorkerékpárt szállított le Elvis Presleynek, amivel a világhírű énekes és barátai – a Memphis Maffia – annyit motoroztak Bel Air utcáin, hogy a lakosok rájuk hívták a rendőröket.

Fotó: Triumph

A gyár épp azon van, hogy felkutassa a történetben szereplő motorkerékpárokat, Jerry Shilling motorkerékpárjának egy korábbi tulajdonosát már megtalálták, most azt nyomozzák, hova került az időközben rózsaszínre átfényezett gép. A kutatómunka közben határozták el, hogy a 60 éves évfordulóra limitált szériás gépet készítenek, ez lett a Triumph Bonneville T120 Elvis Presley Limited Edition, amelyből 925 példányt készítenek az egész világ számára.

Fotó: Triumph

Egyedi a grafika az aranyszínű ELVIS felirattal, a rock and roll királyának aláírása több helyen is megjelenik a gépen, a Carnival Red szín a Triumph által 2023-ban az Elvis Presley Jótékonysági Alapítvány számára árverésre készített motorkerékpárról jön. A vásárlók a motorkerékpár mellé kapnak egy aranylemezt is egyedi zenével, ennek a tokja a Triumph és az Elvis Presley Alapítvány vezetőjének aláírásával ellátott, eredetiséget bizonyító okirat.