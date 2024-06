Elvitték a Nürburgringre a BMW M4 GT3 Evo-t, de csak mutogatni, nem versenyezni

Fotó: BMW / Julian Kroehl

Sikeres ügyfél-versenyautó a BMW M4 GT3, amelynek továbbfejlesztett Evo változatát ugyan elvitték az idei Nürburgringi 24 órás autóversenyre, de ott csak kiállították azt, a versenypályán még az aktuális autók indultak. Mivel a teljesítményt a szabályrendszer korlátozza, a fejlesztés során a vezethetőséget, hatékonyságot és megbízhatóságot javították. Előbbiben a BMW gyári versenyzői, Jens Klingmann (GER), Bruno Spengler (CAN) és Augusto Farfus (BRA) javaslatait vették figyelembe a mérnökök.

Fotó: BMW / Julian Kroehl

Az átalakított aerodinamikai csomagban kisebb méretű visszapillantó-tükrök, az első sárvédőn nagyobb légkiömlők és szélesebb állítási tartományú hátsó szárny van. Elöl-hátul módosították a stabilizátorokat, hátra nagyobb átmérőjű féktárcsákat szerelnek, a differenciálmű elektronikus vezérlése finomabban állítható, ami a tempó növelése mellett a gumikopást is csökkenti. Emellett lecserélték még az első fényszórókat is, hogy hasonlítson a versenyautó a nemrég megújult rendszámos társára. A BMW M4 GT3 Evo versenyautó vételára adók nélkül 578 000 euró, de meglévő autók tulajdonosainak lehetőséget kínálnak a fejlesztések megvásárlására is.