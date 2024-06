Ez az utazás egyik legizgalmasabb módja, a magyarok között is nagyon terjed ez a módszer

Milyen lakóautót válasszak?

Érdemes kiemelni, hogy – felhasználási cél és méret szerint – többféle lakóautó-fajta létezik. A két-három személynek optimális, úgynevezett camper valamilyen kishaszonjárműre, minibuszra épül, és ugyanolyan megítélés alá esik a közutakon, mint az alapjául szolgáló kocsi. Családi vakációhoz is ajánlhatóak az apró fürdőkabinnal, WC-vel, minikonyhával ellátott, furgon alapú típusok, igaz, a többnyire 5 m feletti négykerekűekhez nélkülözhetetlen a vezetési rutin. A kempingesek körében lakóautónak (angolul RV-nek, tehát Recreational Vehicle-nek) hívott változatok alapját valamilyen alvázas kisteherautó adja. Könnyűszerkezetes, szigetelt panelekből kialakított lakóterük jóval szélesebb a fülkerésznél, ezért biztonságos irányításuk is nagy gyakorlatot követel meg. Ezek saját tömege esetenként meghaladja a 3,5 tonnát, evégett csak C, azaz teherautós jogsival dirigálhatóak.

Nagyobb lakóautó, drágább útdíj?!

Ez utóbbiak az idei évtől a személyautónak minősülő kiadásoknál lényegesen drágábban vehetik igénybe hazánk útjait, mivel bekerültek a HU-GO elektronikus díjrendszerbe. Ennek következtében használóik minden egyes megtett kilométerért fizethetnek, ráadásul nemcsak a gyorsforgalmi utakon, hanem megannyi főúton is. Miként a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. tájékoztatójából kiderül, nincs benne a forgalmi engedélyben a járműjellegre vonatkozó információ, ezért azt ügyfélkapus regisztrációval a Jármű Szolgáltatási Platform felületén vagy a műszaki vizsgán kapott műszaki adatlapon ellenőrizhetik a járműhasználók.

A nagyobb példányok utasterében egy négy vagy hattagú família is kényelmesen elfér. Pakoláskor vegyék figyelembe a tárolóhelyek méretét és kialakítását! A különféle cuccokat úgy helyezzék el a fedélzeten, hogy nagyobb fékezésnél, hirtelen irányváltásnál se törjenek össze vagy essenek ki a helyükről!

Mindehhez hozzátartozik, hogy a magyarok körében kedvelt célországokban is többet fizetnek a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű lakóautók. Így például Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban és Olaszországban is ez a helyzet. A sógorokhoz igyekvők azt is vegyék számításba, hogy e járművekbe kötelező beszerelni az elektronikus adatrögzítésre rendszeresített Go-Boxot, amit az autópályákat üzemeltető Asfinag irodáiban szerezhetnek be.