Freelander márkanéven jönnek a Land Rover kínai alapon készített modelljei

Nemrég írtunk arról, hogy a régóta partneri kapcsolatot ápoló kínai Chery és a Jaguar Land Rover elmélyíti a kapcsolatát, és rögtön 2, plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos autók gyártását lehetővé tevő műszaki alapot is átvesznek a britek. Most újabb információk derültek ki erről az együttműködésről, az új modellek számára felelevenítik a Freelander nevet, és egész a meglévő Land Rover modellekhez képest olcsóbban kínálják majd ezeket a szabadidő-autókat. Az új márka a kínai piacon kezd, de fokozatosan elindítják majd az exportot, és viszonylag rövid időn belül az egész világon forgalmazni fogják ezeket az autókat. Kínában dedikált márkakereskedő-hálózatot hoznak létre a Freelanderek számára, arról még nincs hír, milyen konstrukcióban árulják az új villanyautókat globális szinten. Az autókat fejlesztő műszaki mérnököket alapvetően a Chery biztosítja, de az elektronikus terep-beavatkozók terén azért a Land Rover szakemberei mondják majd ki a végső szót, a külső-belső megjelenést is a brit cég tervezői rajzolják meg.