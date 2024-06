Nyitott tetős autózás fillérekből: a legolcsóbb használt kabriók

Így fest felszerelt tetőoszlopokkal, a csomagtérbe süllyesztett vászonnal és hátsó szélvédővel. Ha nincs is nagy szabadságérzet, sokakat megnyutat a jó borulásvédelem

4. Peugeot 206 CC (2000-2007)

Hallatlan sikert aratott a három- vagy ötajtós 206-os, melynek nyitott változta nem vászontetős lett, hanem (a kétüléses Mercedes SLK mintájára) szegmentáltan nyitható lemeztetős cabrio. Így igazi négy évszakos modell született, klasszikus társainál jobb komforttal, ám a messze hátranyúló szélvédő sokaknak zavaró, a magas farrész pedig Mürat Günak formatervező minden igyekezete (hosszanti sínek, csónakszerű bordázás) ellenére kissé ormótlan. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a Peugeot 206 CC hátsó ülése és a csomagtere sem tágas.

Ha nem is a legjobb keménytetős kabrió, de mindenképp a legelső - és ma a leginkább megfizethető

Mindezekkel együtt a négyszemélyes CC-divat első képviselőjével óriási sikert aratott a Peugeot, és használtan is népszerű: közel kétszer annyi eladó van itthon belőle, mint listánk többi autójából együttvéve. Hasonló műszaki alapokra épül, mint a C3 Pluriel, de erősebb (1.6 és 2.0 16V) motorok mozgatják, kissé akadozó kézi váltón keresztül, átlagos megbízhatósággal. Kritikus pontja a komplex elektrohidraulikus tetőmozgatás, az ablakemelőknek is jól kell működnie.

Vászonponyvás társaival ellentétben a fémtetős kupé-kabriókat többször használják télen is, vagy tárolják ritkábban garázsban, ami olykor meglátszik az állapotukon

5. Ford Streetka (2003-2005)

Összeállításunk egyetlen dedikáltan kétszemélyes használt kabrió autója meglehetősen feltűnő, és így kissé megosztó jelenség is: a New Edge Design jegyében fogant, gömbölyded Ka mini kapott vászontetőt és néhány szögletesebb harci díszt. Annak idején nem más volt a reklámarca, mint Kylie Minogue, de csak 37 ezer talált gazdára belőle. Néhányhoz megrendelték a felszerelhető keménytetőt (hardtop) is, ám vigyázat a télen is használt kocsikkal, a sózás kifog szerény rozsdavédelmén – e téren előnyben vannak az olasz importpéldányok.

Profilból olyan, mint egy kifeszített íj. Aki nem feltétlenül akar kabriózni, a zárt Sportkában is vidám társra lelhet

Elsőre talán nem hangzik izgalmasnak az 1,6-os, nyolcszelepes motor 95 lóereje,

de a szerény tömeg, jó gázreakció, a precíz váltó, illetve a mezei Kához képest átalakított, szélesebb nyomtávú és 16-os kerekkel ellátott futómű együttese meglepően élvezetessé teszi az apró Ford vezetését. Aki kedvet kap a Ford Streetkához, itthon is értékelhető kínálatból válogathat, de vigyázat, nem volt hozzá széria a klíma, a cabrio vászontető karbantartása pedig sok korábbi tulajnak ismeretlen fogalom volt.