Jelentős gyárfejlesztések indulnak a Magyar Suzukinál

Három alapmodell is megújult 2024-re

A sokadik frissítésén esett át idén a 9 éve gyártásban lévő Vitara

Fotó: Suzuki

A nem Esztergomban készülő, de Magyarországon is forgalmazott típusok a márka belföldi összértékesítésének 10,3 százalékát tették ki. Swiftből 894, Ignisből 252, a Swace (Toyota Corolla) családi kombiból 86, az elektromos hálózatról is tölthető Across (Toyota RAV4) szabadidő-autóból 20 talált gazdára 2023-ban Magyarországon. Az év első felében megérkezett a Swift negyedik generációja, de megújult az Across és a Swace is.

Pehelysúlyú, 917 kg-os az alapmodell az új, Japánból importált Swiftből

Fotó: Suzuki

A hajómotor-üzletág még mindig piacvezető

A Magyar Suzuki azonban nemcsak autókkal, hanem hajómotorokkal is foglalkozik Magyarországon, illetve a régióban. A marine üzletág 1999 óta forgalmaz hajómotorokat, alkatrészeket és hajós kiegészítőket. Jelenleg a 11 magyarországi értékesítési pont mellett közép-kelet-európai disztribútorként 11 külföldi partnert szolgál ki. A négyütemű hajómotorokra specializálódott vállalat a hazai piacon összesen

497 hajómotort értékesítettek, amellyel megőrizték a piacvezető szerepet.

Bővült a hazai motorkerékpár-piac

A motoros üzletág 14 hazai márkakereskedővel dolgozik együtt, amely két robogókereskedéssel egészül ki. A járművek mellett az értékesítési pontok pótalkatrészeket, kenőanyagokat, valamint tartozékokat és motoros kiegészítőket kínálnak az ügyfeleknek. A magyar motorkerékpár-piac 2023-ban 26,1 százalékkal bővült. Suzukiból 372 új kétkerekű került az ügyfelekhez, ami 18,8 százalékos növekedés a megelőző évhez képest. 5,7 százalékos piaci részesedéssel a negyedik helyet szerezte meg a márkák versenyében Magyarországon. A Magyar Suzuki 13 további ország motorkerékpár-piacát is ellátja.

Fenntarthatóbb gyártás és működés

A 778 millió forintba kerülő új napelempark három év alatt térül meg a vállalatnak

Fotó: Magyar Suzuki

A Magyar Suzuki nagy lépést tett a fenntartható működés és termelés irányába. 2024 februárja óta az üzem területén villamosenergiát is termel saját napelempark segítségével. A teljes beruházás két évig tartott és 778 millió forintba került. A vállalat így éves szinten mintegy 270 millió forintot spórol meg és több mint 1700 tonnával csökkenti a közvetett CO2 kibocsátását.