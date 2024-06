Kibővült a BMW 1-es tudása és karosszériája

Fotó: BMW

Nem teljesen új modell, hanem a 2019-ben piacra dobott 1-es sorozat alaposan felfrissített változata a 2024 októberében a kereskedésekbe kerülő BMW 1-es sorozat, amelynél ránézésre az oldalajtók kivételével minden karosszériaelemhez hozzányúltak. Hosszabb lett az orr, ahol keskenyebbek a fényszórók, furcsa mintájú rácsot kaptak a vesék – már ott, ahol nem a szenzorpanel található –, átalakították a hátsó lámpák formáját. Az 5 ajtós karosszéria hossza 4361 mm (+42 mm), magassága 1459 mm (+25 mm), szélessége maradt 1800 mm, tengelytávolsága változatlanul 2670 mm. Szó szerint sportosabbra vették a figurát, hiszen az alap megjelenésen felül be lehet fizetni M Sport megjelenési csomagra, M Sport Design megjelenési csomagra, és ott van még a csúcsmodellhez adott M Performance megjelenés is.

Fotó: BMW

Még digitálisabb lett a belső tér, immár nagypanelos a műszerfal, egy ívelt burkolat alá kerül a 10,25 colos műszeregység és a 10,7 colos központi érintőképernyő. Megszűnt a klímapanel, csak digitálisan vezérelhető a szellőzés, a korábbi gombok helyére díszbetét került, előválasztó-kar helyett egyszerű kapcsolót találunk az ülések közötti konzolon. A BMW 9.0 operációs rendszert használja az 1-es sorozat, amelynél a legfontosabb funkciók rögtön elérhetőek a képernyőről, nem kell menüben barangolni hozzájuk, világnyelveken van beszédvezérlés is. Számos digitális szolgáltatást kínálnak előfizetés ellenében, a BMW Digital Premium kínálatban országtól függően parkolási díjak és üzemanyagszámlák rendezése is elérhető.

Fotó: BMW

Teljesen bőr mentes a belső tér, az alap szövetkárpit helyett Econeer nevű, újrahasznosított PET-palackokból készített kárpit is kérhető, és van még Veganza és Veganza/Alcantara műbőr kárpit is. Az alap üléshez fűtés és elektromos állítás kérhető, míg a sportüléshez nagyobb oldaltámasz és/vagy masszázsfunkció is elérhető. Van egy, az első ülések közé berobbanó légzsák, ami az első utasok egymásnak ütközését akadályozza meg. A csomagtér 380-1200 literes, a 120 és 120d modelleknél 300-1135 liter (a 48 voltos lágyhibrid rendszer miatt csökken a térfogat), a bővítéshez 40:20:40 arányban osztott támlát lehet ledönteni.