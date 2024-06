Régi megállapítás igazolódott, de meglepetés is volt a négyévszakos gumik tesztjén

Az időjárási körülmények változása mellett a kínálat bővülése is hozzájárul ahhoz, hogy egyre népszerűbbek a négyévszakos abroncsok, amelyeket nem kell szezonálisan lecserélni, az egyes szetteket fél éven keresztül tárolni, ráadásul ezek a megfelelő jelölés (alpesi hópihe-szimbólum) megléte esetén akkor is használhatóak, ha egyébként a téli abroncs előírás (Magyarországon ez helyzet nem áll fenn). Az ADAC szakemberei most 16 ilyen gumigarnitúrát vizsgáltak meg, és azért most adták közre az eredményeket, mert a téli- és nyári körülmények között is elvégezték a méréseket.

Téli körülmények között kezdtek tesztelni a Volkswagen Golffal

Fotó: ADAC / Marc Wittkowski

Ugyanazokat az elvárásokat kellett teljesítenie a négyévszakos abroncsoknak, mint a téli- és nyári gumiknak, tehát fagypont alatti hőmérsékleten, havas útfelületen és kánikulában, 50°C-os aszfalton is bizonyítani kellett tudásukat.

Első alkalommal találtak a szakemberek vásárlásra ajánlott minősítésű négyévszakos abroncsot:

a Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 nedves és téli útviszonyok között jól teljesít, száraz aszfalton egy kicsit gyengélkedik, a jó környezetvédelmi eredményei (kopás, zajkibocsátás) miatt azonban mégis jó eredménnyel végez.

Gyors garnitúracsere (gyári lemezfelnivel együtt), és már meheti is tovább

Fotó: ADAC / Marc Wittkowski

Jó választás lehet a keveset autózóknak a Pirelli Cinturato All Season SF2 is, mert a kopástól eltekintve a menettulajdonságok terén jól teljesít ez az abroncs, épp csak lemarad a jó eredményről.

A 3-7. helyezést elért garnitúrák is optimális választást jelentenek azoknak, akik pár kompromisszummal együtt tudnak élni.

Itt jegyezzük meg, amit már korábbi cikkünkben is említettünk: egyáltalán nem mindegy, milyen éghajlaton és domborzaton él a gumit felhasználó autós, illetve mennyit közlekedik autópályán. Még optimális körülmények közt sem hanyagolható el a gondozás (rendszeres nyomásmérés, első-hátsó gumik felcserélése alkalmanként stb.).

Kikerülési manővereket és fékezést is vizsgáltak a tesztpályán

Fotó: ADAC / Marc Wittkowski

Amúgy az ADAC szakemberei szerint a négyévszakos abroncsok közötti különbségek jól kijönnek a fékút-vizsgálaton, ahol a Michelin CrossClimate 2 abroncsa 39 méteres eredményt produkál, amikor száraz aszfalton, 100 km/órás tempóról kell megállni,

az Uniroyal AllSeason Expert 2-nek ehhez majdnem 47 méterre, azaz 8 méterrel hosszabb távolságra van szüksége.

Ami a veszteseket illeti, két garnitúra, a Kenda Kenetica 4S és az Infinity Ecofour megbukott, mert ugyan a környezetvédelmi teszteken jó eredményeket értek el, a menetbiztonsági vizsgálatokon gyengén teljesítettek – esetükben súlyos következménye lehet a spórolásnak. Íme, két kritérium értékelése: