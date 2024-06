Lecserélték a legendás kínai terepjárót

Fotó: Beijing Automobile Works

A BAW (Beijing Automobile Works) 2020-ban vált ki a BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation) konszernből, alapvetően haszonjárművekre koncentrál a kínálata, de hozzájuk került Kína legendás terepjárója, az 1964 óta gyártott BJ 212-es. Utóbbi túlélte a downsizing-trendet is, hiszen 2018-ban 1,5-ös turbómotorra váltottak, majd 2022-ben 2,0 literes szívó/2,4-es turbómotorra váltottak. Márciusban jelentek meg az első információk és hivatalos rajzok az első tényleges generációváltásról, amely során retró-luxusterepjáróként született újra a jármű. Egészen pontosan felfelé bővítik a kínálatot a BAW BJ212 Special Edition-nel, hiszen a nagy öreg is gyártásban marad.

Fotó: Beijing Automobile Works

Az újdonságból egész modellcsaládot készítenek, a most bemutatott benzines 5 ajtós mellett lesz majd 3 ajtós és pickup változat is, az alvázas felépítés pedig plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos hajtás beépítését is lehetővé teszi. A most bemutatott autó karosszériája 4705 mm hosszú, 1895 mm széles és 1936 mm magas, a tengelytávolság 2860 mm. A motortérbe 2,0 literes turbómotor (Mitsubishi 4K31) kerül 252 lóerős teljesítménnyel, a váltó 8 fokozatú automatikus, az összkerékhajtás kapcsolható, van terepfokozat és első-hátsó differenciálzár, 3 terepprogram közül választhat a sofőr, az első terepszög 40°, a hátsó 36°. Lesz majd fokozott terepképességű változat is, beépített csörlővel, nagyobb átmérőjű terepmintás abroncsokkal és Fox-lengéscsillapítókkal. Az 5 éven át fejlesztett BAW BJ212 Special Edition még az idén piacra kerül Kínában.