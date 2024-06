Legendás Ford raliautókat hoznak vissza a gyár jóváhagyásával

Fotó: Boreham Motorworks

A DRVN Automotive Group nevű vállalkozás hívta életre a meglévő leányvállalati mellé a Boreham Motorworks nevű márkát, amely azzal indít, hogy a Ford felhatalmazásával feltámasztja az első generációs Escort RS2000 és Group5 raliautót, illetve az RS200-ast. Előbbi esetén meglévő autók teljes felújításával/átalakulásával hozzák létre a legmagasabb szintű analóg vezetési élményt kínáló autókat a korabeli tervrajzok felhasználásával – azért a lámpák alapján némi modernizálást is végrehajtanak –, utóbbinál teljesen új építésű autókat kínálnak majd. A B-csoportos RS200 raliautó által inspirált rendszámos sportkocsi még az idén bemutatkozik, hiszen most van a típus 40 éves évfordulója. A Boreham Motorworks a már ismert autók mellett még további 3 legendás Ford-típust is felelevenít, ezekről leghamarabb 2025-ben lesznek majd információk.