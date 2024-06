Magyar kéz rajzolta, és akár kontinenseken át utaznánk vele - Mercedes-Benz CLE 300 teszt

A hatalmas érintőképernyő könnyen használható és gyors, sokféle online szolgáltatást is kínál

A kormány mögötti 12,3 colos képernyő sokféle grafikájú lehet a sportostól a klasszikus, analóg órásig, de akár a navi térkép is elfoglalhatja a teljes felületét. Nem tetszett viszont a perforált bőrrel bevont, alul lapított, ötküllős sportkormány: BMW-sen túl vastag a karimája, és a rajta lévő kapacitív érintőgombok használata nehézkes. Hátul a lábtér hét, a fejtér egy, a válltér pedig két centivel nagyobb, mint a régi C kupéban, így két 180 centis felnőtt már gond nélkül elfér egymás mögött, és még a táskáik is beférnek a szokatlanul nagy, 420 literes csomagtartóba.

Milyen vezetni?

Nagyon ügyeltek a zajszigetelésre, a CLE süketszobaként siklik a macskakövön is

A 300-as jelzés nem a lökettérfogatot jelzi, hanem azt, hogy a motor nagyjából olyan erős, mint amilyen egy háromliteres szívó lenne. Valójában

egy kétliteres, 258 lóerős, 400 Nm nyomatékú négyhengeres benzines turbóról van szó,

amelyet kiegészít a kilencfokozatú automata váltó házába integrált 23 lóerős, 205 Nm nyomatékú villanymotor (mivel egyszerre sosem adják le a maximumot, nem lehet összeadni a kétféle motor adatait). A 48 voltos lágy hibrid rendszer nem csak a start-stop funkciókat végzi észrevétlen finomsággal, de be is tud segíteni erős gyorsításnál, illetve akkor is, amikor alacsony fordulaton még nem épült fel a megfelelő turbónyomás, illetve a váltások között is igyekszik folyamatossá teszi a nyomatékfolyamot. Fékezéskor és gázelvételkor visszatölt, és a motort leállítja, amivel benzint spórol meg, az már más kérdés, hogy ha ilyenkor kéne hirtelen gyorsítani, akkor másodperceket kell várni, amíg a négyhengeres újra munkára foghatóvá válik. Akit ez a késés zavar, választhatja a Sport üzemmódot, amelyben nem áll le, de ekkor meg a hangszórókból érkező szintetikus motorhanggal kell megbarátkozni.