Már 900 lóerő felett jár az Audi

Fotó: Audi / TSP

A Porsche Panamera testvéreként 2021 óta az ingolstadti márka kínálatát megkoronázó Audi e-tron GT is frissült. Nagyon már a stratégák se tudják, hogyan fokozzák a dolgokat, ezért a kínálatban mostantól kezdve 3 változatot találunk: a belépőt a 679 lóerős rendszerteljesítményű S e-tron GT jelenti, majd a 856 lóerős RS e-tron GT következik, a csúcsot a 925 lóerős RS e-tron GT performance jelenti. Utóbbi a márka eddigi legerősebb utcai autója címet is kiérdemli, de azért a többire se lehet panaszkodni. A 0-100 km/óra gyorsulás 3,5, 2,8 illetve 2,5 másodpercet vesz igénybe, a végsebesség elektronikusan korlátozott 245 illetve 250 km/óra.

Fotó: Audi

Ezek után nem csoda, hogy nagyobb átmérőjű fékeket is kap az Audi e-tron GT, alapesetben acél-, egyébként karbon-kerámia tárcsákat használnak. A hátsó villanymotor teljesítményét 10 kg-mal csökkentették, az akkumulátor-tömegét 9 kg-mal faragták le; a 625 kg-os telep már bruttó 105 kWh kapacitású. A villámtöltés legfeljebb 320 kW-tal lehetséges, megfelelő töltőoszlopon 18 perc alatt elérhető a 80%-os töltöttségi szint, és hidegben is javult a töltés sebessége. A nagyobb teljesítményű akkumulátort arra is használják, hogy a fékenergia-visszatermelés maximuma 290-ről 400 kW-ra emelkedett. A műszeregységben már figyelemmel lehet követni az akkumulátor főbb paramétereit.

Fotó: Audi

Az új akkumulátor és villanymotor mellett még a finomított aerodinamikai csomag is maximalizálja a hatótávolságot, az RS e-tron GT performance esetén kovácsolt karbon légterelők is elérhetőek. Új fejlesztésű az alapáron adott, 2 kamrás légrugózás, opciósan aktív felfüggesztés is kérhető, amely minden körülmények között (fékezés, kanyarvétel) közel vízszintesen tartja a karosszériát, és képes az úthibák kisimítására is. A beszállás megkönnyítésére az aktív felfüggesztés megálláskor 77 mm-rel emeli meg a karosszériát. Németországban 126 000 eurós indulóáron rendelhető a megújult Audi e-tron GT.