Autótesztek a hőskorból: egy nyugati csoda, a BMW 1600

Váratlanul kaptuk az ajánlatot: próbáljuk ki a BMW-gyár 1600-as kocsiját, amelyet a korábbról ismert 1500 és 1800 típusok után – azok testvéreként – csak nemrég mutattak be. A három említett modell külsőleg és a szerkezeti fődarabokat tekintve, majdnem egyforma. Még a teljesítményt illetően sem jelentősek a különbségek (kivétel az 1800-TI, amely 110 lóerős). E kocsi, amellyel Pesten és vidéken járva mintegy 1000 kilométert utaztunk, 83 lóerőt ad. A Bayerische Motoren Werke AG tulajdona, müncheni rendszámot visel, és a próba megkezdésekor már nem korlátozták bejáratási előírások.

A modern vonalvezetésű, szolid külsejű kocsival jó tapasztalatokat szereztünk a főváros sima betonján, de a vidéki utak ellen sem tiltakozott a futómű. Háttérben az új Erzsébet híd

Fotó: Autó-Motor Archív

Sokat vártunk és sokat kaptunk is az elegáns vonalú járműtől, amely már a beülés pillanatában tudtul adja, hogy egy különleges kategória képviselője. Ezt megérzi, aki hozzászokott az autókhoz, de sejti az is, aki, mint laikus foglal benne helyet. Amikor az ajtó puhán becsukódik, ahogy a gázadásra felhorkan a motor, vagy a legcsekélyebb ellenállás nélkül visszakapcsolhatunk – mondjuk – hármasból első fokozatba, nem nehéz megállapítani, hogy nemcsak ígér, hanem sokat is tud ez a klasszikus recept szerint épített, gyors, kényelmes gép.

Városligeti autóversenyen is bizonyított

Arról különben, hogy milyen gyorsak és strapabíróak a BMW újabb modelljei, alkalmunk volt a múlt évben a négyórás városligeti autóverseny során is képet alkotni. Szeptemberben a Budapesti GP-n, a túrakocsik Európa-bajnokságán nem egy ilyen jelvényű gép küzdött a győzelemért, és az abszolút elsőséget egy 1800-TI segítségével vívta ki Hubert Hahne. Annak a modellnek pontosan 200 cm3-rel kisebb testvére volt most a kezünkben, ennek menettulajdonságaival ismerkedtünk.

Pontosak a műszerek, – a próbakocsin a középső óra egy fordulatszámmérő –, de kissé alacsonyan fekszenek. Az új 2000-es BMW-nél, már a látómező centrumához közelebb, kiemelve helyezték el a jelzőket

Fotó: Autó-Motor Archív

Tapasztalatainkból bevezetőként annyit, hogy harmadik fokozattal 75-120 km/ó között érzi jól magát a kocsi, és a negyedikbe kapcsolva elérhető a 156 km/ó sebesség!

Ebben a kategóriában jelenleg csak az Alfa Romeo Giulia TI tud ennél többet

(az Alfával, amely sportosabb építésű autó, 165 km/ó is kifutható.) Ezek az új BMW-k remekül gyorsulnak: az 1600-as típussal különösebb ügyeskedés nélkül – álló helyzetből – 9,2 mp alatt 80, illetve 14,0 mp-en belül 100 km-es sebességet érünk el. Ez minden kellemetlen érzés, különösebb zajkeltés nélkül, szinte észrevétlenül történnek – még rossz úton is.