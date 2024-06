Jean-Michel Jarre zenél benne, és megfizethető - Renault Captur (2024) menetpróba

A 160 lóerős benzinessel 8,5 másodperc alatt gyorsul fel 0-100 km/h-ra, a hibrid 1,5 másodperccel lassabb

Elinduláskor és a hátramenetben csak a nagy villanymotor hajt, a kicsi feladata a benzinmotor életre keltése és a váltások szinkronizálása, kisimítása, de ha minden kötél szakad, padlógáz esetén az is képes bekapcsolódni a hajtásba. A benzinmotor hajthat közvetlenül, de szükség esetén generátorként áramot is termelhet a kisebb villanymotor forgatásával. Városi környezetben a Renault szerint akár a menetidő 80 százalékában is állhat a benzinmotor, és a fogyasztás akár 40 százalékkal is alacsonyabb lehet, mint egy sima benzinesnél.

A 19-es felnikkel városban nem olyan finom a rugózás, de a tempó növelésével ez is megjavul. A szélzaj nem jelentős

Városban tényleg szinte olyan használni a Capturt, mint egy villanyautót, de országúton már nem ilyen kellemes az élmény, mert

az elektromos és a benzines hajtás közötti átmenet nem mindig észrevehetetlen,

főleg a hajtásba néha váratlanul és hangosan bekapcsolódó belső égésű motornak köszönhetően. Emelkedőn a váltó hajlamos sokáig alacsony fokozatban bömböltetni a négyhengerest, ami ellen semmit nem tehet a vezető, mert manuális váltásra nincs mód. Sík úton sokkal kulturáltabban viselkedik az autó, de kicsit sokat gondolkodik a váltó, ha hirtelen kéne nagyot gyorsítani, például előzéskor.

Árak, értékelés

Az új, alapáron LED-es fényszórók fényjátékkal köszöntik a sofőrt ajtónyitáskor

A Captur mindig az elérhető árú kis szabadidő-autók közé tartozott, és ez nem lesz másként a ráncfelvarrás után sem, ugyanis az importőr szeretné jelentős áremelés nélkül végrehajtani a modellváltást. A kifutó nemzedéket most egy akció keretében akár 7 millió alatt is meg lehet kapni, és a full hibrid is eljön 9,6 millióért. Ezeknél az áraknál várhatóan kb. 1-1,5 millióval lesz drágább a nyár végén érkező új Captur, de még így is

a kategória olcsóbb szereplői közé fog tartozni.

Tény, hogy stílusosabb lett a megjelenése, fejlettebb a fedélzeti rendszere és nagyautósabb a futóműve, de azt sem szabad elhallgatni, hogy a motorválaszték és a helykínálat semmi sem változott, és biztos olyanok is akadnak, akiknek a régi orr-dizájn jobban tetszett.