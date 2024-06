A bűz nem büntethető – mosóbenzines trükközések a rendszerváltás idején

Napjainkból visszanézve: olajszőkítés és társai

Ma is kapható mosóbenzin (olajos felületek mosására, textíliák tisztítására), akár közvetlenül a MOL százhalombattai finomítójában is, de autókba már régóta nem lehet tankolni. Hasonlóképpen az LPG-s autókba történő PB-gáz átfejtés ideje is leáldozott, bár néhányan még űzik ezt az életveszélyes sportot különféle szivattyúkkal. Egy időben a szívódízel autókba volt divat használt, természetesen szűrt és ülepített étolajat tankolni, ám a korszerűbb motorok ezt már nem bírják, ráadásul ez az ügylet is jövedékiadó-csalásnak minősül.

Már a szocializmus idején megkezdődött a legnagyobb üzemanyagos trükközés a dízel üzemű autóknál, aztán a rendszerváltás után maffiaügyek sora kerekedett belőle. Az alapvetően fűtésre szánt háztartási tüzelőolaj (HTO) után nem kellett fogyasztási adót fizetni és az áfája is 25 helyett 10 százalék volt, így rengetegen tankolták gázolaj helyett. Ezért 1990-től HTO-t csak pirosra festve lehetett árulni a könnyebb ellenőrizhetőség miatt. Hamarosan egész alvilági iparág épült rá a színezőanyag eltávolítására, vagyis az olajszőkítésre, aminek csak az ezredfordulón áldozott le végleg.