Motoros fesztivált rendeznek a Műegyetem rakparton

A kaliforniai Ugly Kid Joe lép fel június 28-án, pénteken az Open Road Days fesztiválon, a Műegyetem rakparton. Az amerikai rockegyüttes koncertje előtt lép fel Tátrai Tibor együttese, a Godfater, amely új lemezét mutatja be a fesztiválon. Szintén június 28-án, pénteken lép fel Egri Péter és Mystery Gang, Little G Weevil, valamint a Ganxsta Zolee és a Kartellből ismert Takács Vilkó is. A 35 éves Tankcsapda június 29-én, szombaton itt adja első idei budapesti nagykoncertjét. Szombaton a nagyszínpad programját az AK26 rapzenekar nyitja meg, amely a már 40 milliós nézettség fölött járó Blöff c. számot biztosan el fogja játszani. Három zenei színpadon összesen több mint 20 együttes várja a látogatókat.

A fesztivál családi helyszíne június 28-án és 29-én is olyan gyermekprogramokkal várja a családokat, mint a Harley-Davidson motorszimulátorozás, az elektromos gyermekmotorozás, a játékos KRESZ-park, valamint a Jurassic Park szimulátor kipróbálása. Sok gyerekre lehet számítani, mert

12 év alatt a belépés ingyenes.

Nap közben az Arénában a BMX és motoros kaszkadőr show-k követik egymást: Josa Danny (USA), valamint Rob Alton és csapata BMX-bemutatóval készül, Erdős Csaba és Erdei Balázs párosa, valamint Mókus pedig Kaszkadőr Show-val érkezik a fesztiválra. Az épített motorok kiállításán nem csak gyönyörködni lehet a motorokban, de az építőkkel is találkozhat a közönség.

Szombaton 12 órakor sok száz résztvevővel indul a Budapesti Motoros Felvonulás rendőri felvezetéssel,

az autósoknak ebben az idősávban érdemes elkerülnie a belvárost. A fesztivál egyik kiemelt programhelyszíne a Motor Stage, ahol a motorozás iránt érdeklődő közönség hasznos információkat tudhat meg a közlekedésbiztonság fontos alapvetéseiről is.

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke és a fesztivál fővédnöke kiemelte, hogy az Open Road Days-nek fontos szerepe az, hogy felhívja a figyelmet a biztonságos motorozásra. „Az a cél, hogy az utakon járműtípustól függetlenül egymást segítve közlekedjen mindenki. Az élménymotorozás népszerűsítésének egyik fontos célja, hogy a biztonságos motorozásra is felhívjuk a figyelmet, hogy az utakon egyetlen súlyos vagy halálos baleset se történjen.” Kiemelte: „akár motort, akár bármilyen más járművet vezetünk, úgy közlekedjünk, mint ha a számunkra legfontosabbak lennének körülöttünk az úton.”