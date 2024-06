Nagyot hibázott a kamerás autós – de vajon összetörte a fehér furgont?

A címben feltett kérdésre meg is adhatjuk a választ: nem törte össze, óriási mentéssel kezelte a helyzetet. Azonnal felismerte, hogy nem fog tudni lefékezni – valljuk be, nagyon sokan belerohantak volna a Citroen furgonba. Bizonyára azt sem tudta volna ennyire hirtelen felmérni, hogy jönnek-e szemből, helyes döntés volt tehát nem sávot váltva hagyni lelassulni az autót. Meg kell még jegyeznünk az eset kapcsán, hogy a sokszor kritizált vezetéssegítő rendszereknek (vészfékező, fáradtságfigyelő stb.) pont ilyenkor lehet hasznát venni az újabb autókban. Most pedig következzen a videót tanulságként megosztó kamerás sofőr – korrekt – esetleírása, amit partnerünk, a Bp-i Autósok Közössége szerkesztőjével osztott meg:

Magamról annyit, hogy 40 éve, 17 évesen szereztem A-, illetve B-kategóriás jogsit, és gyakorlatilag azóta vezetek is.

Először motoroztam, később céges autót vezettem időközönként, majd kaptam saját céges autót, amibe havi 2000-2500 km-t hajtottam. 4 éve már nem annál a cégnél dolgozom, így saját gépjárművet használok. Az autó egy Renault Mégane, 2000-es évjárat, szerintem jól karbantartott.

Nyugodt, 90 km/h körüli sebességgel haladtunk. Nem voltam fáradt, semmi tudatmódosítót nem használtam, nem csináltam semmit, ami a vezetésről elterelte volna a figyelmem! Ennek ellenére nem láttam, nem érzékeltem, amikor az előttem haladónak felvillan a féklámpája. Tudtam, hogy itt nem fogok megállni. A többi a videón. A dologhoz annyit fűznék még hozzá, hogy a nagyjából kocsisor elején egy munkagép volt.”