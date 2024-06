Autótesztek a hőskorból – a lépcsőshátú, volt-nincs Lada Samara

Nem vitás, jobb lenne, ha a kormánykerék magasságát állítani lehetne. Nincsen fordulatszámmérő, de bizonyos piacokon már másik műszerfalat kínálnak a Samarához

Fotó: Autó-Motor Archív

Jól elrejtették a tervezők a hidegindító (szívató) gombját, ha nem jelezte volna a műszerfal tövében piktogram és kis nyilacska, merre keressem, talán még ma is kutatom a helyét. Viszont a napi kilométer-számláló beállítógombjának megtalálásához még ilyen segítség sincs, ehhez már a kocsi kezelési könyvét kellett használni. Ez intő jel: a kis könyvecskére minden új ladásnak szüksége lehet. Az utastérvilágítás – sok más, egyszerűbb kivitelő autótól eltérően – mind a négy ajtóhoz be van kötve, s térképolvasó lámpa, illetve az ajtók felett négy kapaszkodó is helyet kapott a kocsiban.

Dinamikus vagy takarékos az 1500-as motor?

Tény, hogy a 75 lóerős teljesítményű és 940 kilogrammos saját tömegű Lada a jól gyorsuló autók közé sorolható, s ez ösztönzi is arra vezetőjét, hogy „odalépjen neki”, a kívánatosnál vehemensebben gyorsítson. Ennek azonban a fogyasztásban mérhető ára van, holott a lépcsős Samara egyébként sem tartozik a kifejezetten szerény fogyasztású kocsik közé. Az 1500-as motor városi autózás közben – legalábbis a téli, hideg napokon végzett próbautakon ezt tapasztaltuk – megissza a maga 9,95, literét. Ha nagyon figyelünk a gazdaságos vezetési stílusra, esetleg lefaraghatjuk ezt a számot 8-8,5 literre.

Közvetlenül a jobb hátsó lámpatest mellől nyílik az üzemanyagtöltő-fedél. Jó, hogy zárható a tanksapka, de zavaró, hogy külön nem a slusszkulcs nyitja

Fotó: Autó-Motor Archív

Természetesen ebben sok volt a „szívatós üzem”, a nyári fogyasztási adatok bizonyára kedvezőbbek. Országúton, autópályán – ha nem hajtjuk 120 km/h sebességnél jobban – nem fogyaszt többet 7,3-7,5 liternél.

Persze, 95 oktános ólmozatlan benzinből, tekintettel arra, hogy ez a Lada már katalizátoros kivitelben készül.

Elképzelhető, hogy a ferdehátú 1500-as Szamarához képest mért többletfogyasztás is ennek a környezetvédelmi felszerelésnek tudható be - no igen, a tisztább levegőnek ára van. Széria az ötfokozatú váltó, a négyes szerkezet már a Merkur-féle korai, 1300-as Samara modellek emléke.

A Ladáknál megszoktuk, s nincs ez másként a lépcsős hátúnál sem: a motortér nem zsúfolt, minden könnyen elérhető, szerelhető. Ez a szabályozatlan katalizátoros változat

Fotó: Autó-Motor Archív

Igen jó az autó útfekvése, a vezető még élesebb kanyarokban (olyan sebességnél, ahol olykor azon kezd gondolkodni, jobb lett volna kicsit lejjebb venni a tempót) sem érzi bizonytalannak. A fogasléces kormányművel a lépcsős hátú Samara kellő érzékenységgel reagál az irányváltási szándékra, ráadásul a parkolási manőverek szervórásegítés nélkül sem izzasztóak. Sajnos a futómű zajai erősen hallhatóak az utastérben, igaz, csak akkor, amikor rossz minőségű útburkolaton gurul a gép. Például az M7-es autópályán zajos volt a kocsi, de az M5-ösön és az M0 autóút rövid szakaszain szép csendesen gurult.