Nem csak pihenés, de a munkaidő kiterjesztése is célja az önvezető technológia erőltetésének

Fotó: Bosch

A projekt során azt is elemezték a kutatók, hogy az egyes utazásokra jellemző szituációkat figyelembe véve milyen színvilág, anyagválasztás, dizájn, illetve világítási sémák és kezelőelemek lennének alkalmasak a jövőbeni belső tér-architektúrákhoz és formatervekhez. Az is egyértelművé vált, hogy a jövőben is különböző biztonsági és műszaki követelmények korlátozzák a felhasználók kívánságait. Balesetbiztonsági okokból, illetve a korlátozottan rendelkezésre álló hely következtében továbbra is – és még a nagyméretű járművekben is – kihívást jelenthetnek olyan megoldások, mint például az akár vezetés közben is elforgatható ülések. Összességében azonban arra a következtetésre jutottak a szakértők, hogy a jövő járművei eddig soha nem látott lehetőségeket tárnak fel, nem csupán az autógyártók és az autóipari beszállítók, hanem olyan szolgáltatók előtt is, akik eddig alig foglalkoztak járművekkel. „Projektünk innovációk széles skálája előtt nyitotta meg a kapukat. Meggyőződésünk, hogy így szerzett ismereteink nagyban hozzájárulnak annak alakításához, hogyan tapasztalhatják majd meg az emberek a jövő egyéni mobilitását” – tette hozzá Michael Schulz, a Bosch projektvezetője.