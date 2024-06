Ez az utolsó esély, ha benzinmotorral venné Európa egyik kedvenc crossoverét

Nagyok és kényelmesek az első ülések, akár valódi bőrkárpit is kérhető rájuk

Fotó: Gulyás Péter

A helykínálattal eddig sem volt gond,

a 4,42 méter hosszú Qashqai a kategória tágasabb képviselői közé tartozik,

ráadásul a nagy hátsó ajtók szinte derékszögben nyílnak, ami megkönnyíti a bejutást. Egyedül az 504-ről 479 literre csökkent csomagtér az, ami alulról súrolja az átlagot. Többek között azért sem lehet az e-Power hibrid hajtást összkerekes változatban kérni (ellentétben az X-Traillel), mert a hátra beépített villanymotor még jobban lecsökkentené a méretét.

Mindent lát

Fejlődött a 360 fokos kamerarendszer, már kívülről is képes mutatni az autót egy virtuális képen

Fotó: Gulyás Péter

Az autómárkák közül a Nissanokban jelent meg először a 360 fokos kamerarendszer (2007-ben), amelyet most egy 3D-s funkcióval fejlesztettek tovább. Így már nem csak felülről látható az autó, hanem szemből, hátulról, oldalról vagy a sarkokból is. Igen hasznos és látványos a funkció, még akkor is, ha a virtuális autó nincs olyan élethűen ábrázolva, mint a prémiummárkák hasonló rendszereinél. Akár a valódi fényezés színét is beállíthatja a vezető a monitor képen, ez a kedvesség korábban csak a BMW-kben volt meg (bár ott a színegyezést gyárilag oldják meg).

Az átlátszó motorháztető funkciót a Land Rover találta ki, mivel terepen a leghasznosabb. De azért a városi padkák ellen is véd

Fotó: Gulyás Péter

Új a luxusterepjárókból ismert "láthatatlan motorháztető" funkció is, amely lehetővé teszi a vezető számára, hogy úgy lássa az első kerekek helyzetét a középső kijelzőn, mintha üvegből lenne a gépháztető. Ez megkönnyíti a pontos manőverezést a szűk parkolókban, de akár terepen is hasznos lehet, ha nagy köveket vagy lyukakat kell kerülgetni. Ennél hasznosabb, hogy már a beláthatatlan kereszteződésekbe is be tud nézni a Qashqai sofőrje: a rendszer egy 180 fokos látószögű első kamerát használ, amely a motorháztető elejéről mutatja a kilátást a központi képernyőn. A gyakran látogatott rosszul belátható helyeket akár el lehet tárolni a GPS-es memóriában, így a halszemoptikás orrkamera legközelebb már automatikusan aktiválódik, ha arra járunk.

Már a Qashqai isautomatikus kormányzásra szűk helyeken, ha egyszer megtanítjuk neki a konkrét mozdulatsort. Az előválasztó kar környékén van még rögzítőfék, e-Pedal, üzemmódválasztó és EV-kapcsoló is

Fotó: Gulyás Péter

A frissített Qashqai az első Nissan Európában, amelybe a gyári infotainment rendszer részeként

beépítették a Google teljes szolgáltatáscsomagját,

így a Google Térkép, a Google Play alkalmazásbolt, a Google Assistant (vagy Alexa vagy Siri) hangvezérlés és még számos más funkció elérhető, és a felhasználó ugyanúgy beléphet a saját Google-fiókjába, mint egy számítógépen vagy mobileszközön, de anélkül is boldogul. Az új Qashqai már megfelel a Európai Unió GSR2 biztonsági előírásainak, amelyek előírják a sebességhatár-felismerő és vezetőfelügyeleti rendszerek használatát. A sebességtúllépésre figyelmeztető rendszer néha kissé túlbuzgó, de szerencsére könnyen kikapcsolható. Személyre lehet szabni és el lehet menteni a többi asszisztens beállításait is, ezt a komplett konfigurációt egyszerűen elő lehet hívni a kormánykerék gombjának két kattintásával.