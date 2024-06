Novemberig kell várni a kombira, addig is itt a 725 lóerős BMW M5 szedán

Fotó: BMW

Immár 40 éves múltra tekint vissza a BMW M5-ös modellje, amelynek 7. generációs változata már plug-in hibrid hajtást kap. A 4,4 literes V8-as biturbó (585 LE/750 Nm) mellett egy villanymotor (197 LE/280 Nm) hajt be a 8 fokozatú automatikus váltóba, a rendszerteljesítmény 725 LE/1000 Nm. Kifejezetten az M5-öshöz hangolták a hajtást, a belső égésű motor leszabályozási fordulata 7200/perc, a 4 darab 100 mm átmérőjű csőben végződő kipufogórendszerben több pillangószelep is dolgozik a megfelelő hanghatáson.

Fotó: BMW / Fabian Kirchbauer

A padló alá építik be a 18,6 kWh nettó kapacitású akkumulátort, ami 67-69 km-es elektromos hatótávolságot biztosít, a fedélzeti töltő 7,4 kW-os. Az M xDrive összkerékhajtás igyekszik a hátsó kerekekre irányítani a nyomatékot, az ESP kikapcsolásakor csak hátsókerékhajtásba is kapcsolható a rendszer; a hátsó tengelyen elektronikusan vezérelt differenciálzárat használnak. Egyedi hangolást kap a felfüggesztés, újraprogramozzák az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítást, a kormányművet mereven rögzítik az első segédkerethez, hogy pontosabb legyen a kormányzás, széria az összkerék-kormányzás. A fékpedál-karakterisztika is állítható.

Fotó: BMW / Fabian Kirchbauer

Az első ülések közötti konzolon lehet a BMW M5-ös üzemmódját állítani, tehát a motor, a felfüggesztés, a kormányzás, a fékrendszer, az összkerékhajtás és a fékenergia-visszatermelés mértékét meghatározni, 2 elmentett konfigurációt a kormányon lévő kapcsolókkal lehet elérni. Hátsókerékhajtás kivételével érhető el a rajtautomatika. Utóbbi jóvoltából könnyen lehet reprodukálni a gyári gyorsulási adatokat, a 0-100 km/óra sprint 3,5 másodperc alatt megvan, a 0-200 km/óra gyorsulás 10,9 másodpercig tart – nem is rossz ez egy 2,5 tonnás autótól –, a végsebesség 250 km/óra, illetve az M Driver’s Package rendelésekor 305 km/óra.

Fotó: BMW / Fabian Kirchbauer

A BMW M5 dinamikus bemutatójára a Goodwood Festival of Speed rendezvényen kerül sor, a sorozatgyártás még júliusban megkezdődik. A piaci bevezetésre 2024 novemberében kerítenek sort, ekkor mutatják majd be a BMW M5 Touring kombit.