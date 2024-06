Páncélozott szabadidő-autót is lehet venni a DS márkakereskedésekben

Fotó: DS Automobiles

Alapvetően kézifegyverek elleni védelmet nyújt a DS 7 Vauban, hivatalosan VPAM 4-es a védelmet biztosít a megerősített utascella. Egészen pontosan aramidot, HPPE-szálakat (High Performance Polyethylen), acélt és páncélüveget építenek be úgy, hogy kívülről alig lehet észrevenni a változást – a rejtőzködés fontos része a védelemnek.

Fotó: DS Automobiles

A kiindulási alapot a DS 7 E-Tense 4x4 300 jelenti, és mivel mindössze 164 kg-mal emelkedik a saját tömeg, gond nélkül használható a DS 7 Vauban B kategóriás jogosítvánnyal is. Az alapár 165 000 euró, felár ellenében automatikus tűzoltó berendezést, teljesen elzárható szellőzést, megkülönböztető jelzések és kommunikációs rendszer is elérhető. Azért azokat se hagyja cserben a DS, akik egyedi autóra vágynak, hiszen kérhető egyedi fényezés, az ülésekre egyedi díszvarrás is.

Fotó: DS Automobiles

A DS 7 Vauban részben készre szerelve hagyja el a Mulhouse-i gyárat, hogy a páncélautókra specializálódott WELP-csoport Stellantistól átvett Hérimoncourtban található üzemében fejezzék be. Az első példányok már el is készültek, de a homologizációra – és így a fogyasztásadatok megmérésére – csak 2024 júniusában kerül sor, ezt követően indul majd az értékesítés. A karbantartást a DS márkakereskedések végzik majd.