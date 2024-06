Rögtön rálicitálnak a 300 lóerős Golf GTI Clubsportra, hiszen jön a 333 lóerős Golf R

Fotó: Volkswagen

Az év elején már megmutatta teljesen álcázva a felfrissített Golf R-t a Volkswagen, de akkor csak havon csúszkáltak az autókkal. Idő közben az álcázásra felkerült a kompakt típus fél évszázados születésnapjára utaló felirat, és pár nappal a hivatalos leleplezés előtt már a kombit is megmutatták álcázva. A legfontosabb információkat is tudjuk már az összkerékhajtású Volkswagen Golf R-rel kapcsolatban. Például van már különösen hangos üzemmód is, amit úgy lehet aktiválni, hogy a fékpedálra lépés nélkül legalább 1,5 másodpercig nyomja az ember a motorindító-gombot, ilyenkor 2500/percig pörög fel a 2,0 literes turbómotor induláskor, és hangosan dörög az Akrapovic kipufogó. Az utastér felé úgy javítják a hangélményt, hogy ércesebb hangot programoztak a mesterséges hanggenerátornak.

Fotó: Volkswagen

A 2,0 literes turbómotor teljesítménye 320-ról 333 lóerőre emelkedett, a maximális nyomaték változatlanul 420 Nm, a leszabályozási fordulat 6800/perc. A 0-100 km/óra gyorsulás 4,8 másodpercbe telik, a Performance csomag rendelésekor ez 4,6 másodpercre javul, a végsebesség 250 km/óra alaphelyzetben és 270 km/óra Performance-csomaggal. Már csak DSG-váltóval adják a Volkswagen Golf R-t, manuális módban már nem kapcsol el leszabályzásnál az elektronika. A felfüggesztésben alapáron ott vannak az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítók, egyébként nem változtattak a hangoláson. A korszellemnek megfelelően már van Eco-üzemmód is, amikor alacsonyabb fordulaton kapcsol a váltó, R-módban hátsótengely-hangsúlyos a nyomatékeloszlás, ilyenkor könnyebb driftbe vinni az autót.