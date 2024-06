Sportosabbra veszi a figurát a 4. generációs BMW X3-as

Fotó: BMW / Daniel Kraus

Világszerte a BMW egyik legnépszerűbb típusa a középkategóriás X3-as szabadidő-autó, amelynek azonban már nem lesz elektromos változata – az a szerep a Debrecenben készülő Neue Klasse X tanulmány által megelőlegezett villanymotoros autóra hárul majd 2025-től. A kínálat fennmaradó része lágyhibrid vagy plug-in hibrid hajtású modelleket jelent USA-beli (Spartanburg) és Dél-Afrikai (Rosslyn) gyártásból, amelyeknél a szó szoros értelmében sportosabbra vették a figurát. A karosszéria hosszát 34, szélességét 29 mm-rel növelték meg, miközben a magasság 25 mm-t csökkent, az utastér méretét meghatározó tengelytávolság kvázi változatlanul 2865 mm – ez 1 mm-es bővülést jelent.

Fotó: BMW

Függőlegesen áll az orr, a normál és M Sport csomagos modellek megjelenése az eddiginél jobban elkülönül egymástól, plasztikusan megformálták az oldalfalat, és szálkásították a hátsó rész megjelenését. Ezek után is ki lehet jelenti, hogy az igazán nagy változás a beltérben történt. Teljesen új a műszerfal minimalista megjelenésével, az ívelt üvegpanel mögé helyezett képernyőkkel, a közép- és ülések közötti konzolon és az ajtókárpiton elhelyezett opciós Interaction Bar nevű díszbetétekkel, amelyek képernyőként működve gombnyomásra akár látványos M-es hangulatot is keltenek. Persze nem szabad hagyni, hogy ez elvakítsa az embert, és akkor észre lehet venni, hogy már nincsenek dedikált kapcsolók a szellőzés vezérlésére, cserébe az ajtópanelekre is került a megszokott könyöklő-kapcsolósor mellett egy-egy érintésérzékeny felület, amelyről a megfelelő szellőzőnyílást nyitásának mértékét lehet állítani. Az aktuális vásárlói preferenciának megfelelően bővítették az alapfelszerelések sorát, így már nem csak a BMW Live navigációs rendszer (Bizonyos funkciók használata előfizetést igényel? Nem derül ki pontosan a sajtóanyagból.), de az indukciós telefontöltő, az újrahasznosított forrásból származó Econeer kárpittal burkolt, fűthető sportülések is szériának számít. Alapesetben 570-1700 literes a csomagtér, ez a plug-in hibrid hajtásnál 460-1600 literre csökken, a bővítésre 40:20:40 arányban osztott támlával van lehetőség. Feláras a rejtett vonóhorog, változattól függően akár 2,5 tonnát is húzat a BMW X3-as.