Szenvedélyünk, a motorozás: tudnivalók kezdőknek és haladóknak

Egy vezetéstechnikai tréningen magtanulhatjuk, ami a motoros iskolában kimaradt

Fotó: Shutterstock/Nomad_Soul

Aranyat ér például folyamatosan változó kanyaríveket gyakorolni vagy a helyes nézőpont megválasztását készség szinten elsajátítani. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy

a rutinos vezetőknek újdonságokat, hasznos tapasztalatokat nyújtó képzések is léteznek.

Érdemes beruházni motorosoknak szóló könyvekbe, ugyanis egészen kiváló, mindenki számára érthető összefoglalók szólnak a motorozás fizikájáról, aminek ismeretében másképpen fogunk tekinteni bizonyos szituációkra, illetve könnyebben elkerülhetőek a balesetek – ne feledjük, külön kihívást jelent a motorozás szélben, esőben és különösen télen.

Néhány tréning, például amit a rendőrmotorosok szerveznek, haladó motorosoknak is tartogatnak sok tanulnivalót

Fotó: Shutterstock/Aleksandar Malivuk

Hogyan tároljuk a kétkerekű kedvencet?

Annak, aki új vagy használt gép beszerzésére adja a fejét, először (jogsikategóriája keretei között) kategóriát kell választania: a segédmotorok a tervek dacára még mindig rendszám nélküliek, és nem kell műszaki vizsgára vinni őket. Az összes nagyobb közúti gépnél ezzel számolni kell, csakúgy, mint általános érvényűen a szükséges motor alkatrészek beszerzésével, a szervizeléssel és a megfelelő ápolással. Na meg a tárolással is, hiszen az időjárás viszontagságai és a tolvajok elől a garázs nyújtja a legjobb menedéket, de szükség esetén egy ház előteje vagy szerszámos sufni is megteszi. Ha az utcai tárolás marad, legalább masszív lakattal kell leláncolni a gépet, és egy takaróponyva sem árt.

Ha muszáj szabadban tárolni, legalább takarjuk és zárjuk le a motort, és térfigyelő kamera sem árt. Rendszerint furgonba beemelve kötik el a kétkerekűeket a tolvajok

Fotó: Shutterstock/Anton Vakhrushev

Kétségtelenül előny a motor kis helyigénye, egy szellős garázsban akár az autó mellett vagy keresztben mögött is elférhet a kétkerekű. Természetesen az olyan különleges masináknál, mint az oldalkocsis motorok, a trike-ok vagy quadok, egész másként fest a tárolás. Érdemes szót ejteni az elektromos meghajtású modellekről is (melyek közül a nagyobbak zöld rendszámra jogosultak), ahol a töltést is meg kell oldani. Krosszmotorok, papírok nélküli veteránok és más, közúti forgalomba nem való gépek szállításához elengedhetetlen egy furgon, pickup vagy motorszállító utánfutó.