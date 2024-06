A szép új világ forró ferdehátúja - MG4 X-Power videóteszt

A sportosított villanyautó a Hyundai mérnökeit is megihlette, elképesztő végeredménnyel, illetve a Tesla és pár más gyártó is kínál kigyúrt e-modelleket, ám azok nagyobbak és drágábbak. Így a kínai-brit márka úttörő szerepet vállalt azzal, hogy kompakt, és szerencsére nem SUV-felépítésű autóba szerelt brutális villanymotorokat, és tudott elérni Porsche 911-szintű, 3,8 másodperces 0-100 km/h sprintidőt. Videós tesztünkben (az alapkivitelű MG4 korábbi bemutatója után) kíváncsiak voltunk arra, hogy a durva vágta mellett milyen varázslatot, szolgáltatásokat és hétköznapi használatóságot nyújt a hamarosan állami támogatással is elérhető új XPower.

Nemsokára érkezik amúgy egy még sokkal izgalmasabb, de persze drágább és kisebb használati értékű elektromos modell is az MG kínálatába. A kétüléses, nyitott Cyberster egy példányát már Magyarországon is megmutatták.

