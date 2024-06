Taxiszolgáltatást indított a Genesis – a Nürburgringen

Fotó: Genesis / DOMINIC FRASER

Nem teljesen tiszta, kiket céloz a Hyundai-Kia prémiummárkája, a most elindított és egészen november 17-ig igénybe vehető Nürburgring-Taxi élményprogramjával. Abban olyan autókat használnak, amelyek ebben a formában nemcsak Európában, de globálisan se vásárolhatóak meg, tehát nem azt mutatja a márka, mit tud, hanem azt, hogy mit tudna...

Fotó: Genesis / DOMINIC FRASER

A kiindulási alapot a 3,3 literes V6-os biturbóval szerelt Genesis G70-es szedán jelenti – mifelénk 2,0 literes turbómotorral, illetve korábban 2,2-es turbódízellel kínálták az autót –, amelyek felfüggesztését a rüsselsheimi Hyundai Motor Europe Technical Centre jóvoltából egyedi rugókkal és lengéscsillapítókkal látnak el, az első fékekre friss levegőt szállító csatornákat építenek be és javítanak a váltóolaj-hűtésen is, és a versenypályán Michelin Pilot Sport 4S abroncsokat használnak. Az autókat a Genesis nemrég életre hívott, nagy teljesítményű modelleket kínáló Magma almárkájának narancs színére fóliázzák át, a tetőn pedig a Nürburgring pályarajza is megjelenik.